Uzavřená celá hlavní ulice a razie jednotky z Národní protidrogové centrály ve dvojici domů v Komenského třídě v Kyjově. Výsledkem policejního zásahu v dubnu 2019 bylo odhalení velkokapacitní varny pervitinu a skladu chemických látek.

Ale i po dvaceti měsících zůstává ve dvou domech velké množství nebezpečných chemických látek a směsí, včetně chloru. „Víme, že to tam je. Naším stanoviskem je to co nejdříve odstranit a zlikvidovat podle zákona o odpadech. Jenže jsou v tom právní problémy,“ upozornil předseda kyjovské komise pro životní prostředí Pavel Berka.

Právě ve čtvrtek zástupci kyjovské radnice jednali o dalším postupu na krajském úřadě. „Shodli jsme se na tom, že moc možností v tuto chvíli není. Opakovaně požádáme vlastníka nemovitostí o součinnost, kterou nám v minulosti odmítl, abychom mohli objekt konečně od chemikálií vyčistit,“ sdělil vedoucí kyjovského právního odboru Filip Zdražil.

Vyklizení totiž brání především souhlas ke vstupu od majitele. Kromě toho mají Kyjovští připravit právní podklady a o dalším postupu má pak podle Zdražila příští týden jednat bezpečnostní rada kraje.

Ten už Kyjovu poskytl dotaci vyčleněnou na krizová opatření ve výši 223 tisíc korun na likvidaci nebezpečných chemických látek. Její čerpání krajští zastupitele na posledním jednání prodloužili do konce letošního září s odkazem na právní překážky ze strany majitele nemovitostí, jehož přechodným domovem se stala vazební věznice.

Dvojice sousedních policií zapečetěných domů zatím chátrá, což lze vidět nejen na omítce, ale i v přízemí na oknech, pod nimž jsou střepy. Uvnitř však zůstávají podle důvodové zprávy pro poskytnutí dotace chemikálie, které pro okolí představují vysokou míru nebezpečí, a to i v obalech podléhajících korozi. Přitom řadu látek policisté odvezli již po razii. „Zajistili jsme výbušniny, vysoce toxické jedy, metamfetamin a látky a vzorky související s trestním řízení,“ připomněla dříve Barbora Kudláčková z Národní protidrogové centrály.

Varna a chemikálie

Policisté z Národní protidrogové centrály odhalili v dubnu 2019 v Kyjově v třídě Komenského velkou varnu pervitinu. Z výroby a distribuce drog obvinili pět lidí, jedno z nich i z veřejného ohrožení.

Policisté zabavili výbušniny, vysoce toxické jedy, metamfetamin a látky a vzorky související s trestním řízení. V domech však zůstávají další nebezpečné chemikálie.