Porodnost v Nemocnici Kyjov ale klesá až v posledních čtyřech letech. Loni to bylo ale nejvýrazněji. „Pokles ovlivnila i koronavirová epidemie – kvůli protiepidemickým opatřením ubylo rodiček ze Slovenska,“ přiblížil mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil.

Loni se tak na gynekologicko-porodnickém oddělení v Kyjově narodilo 897 dětí. Těsná většina byla opět chlapců, kterých tady přišlo na svět 453. Porodníci evidovali i méně narozených dvojčat, a to tentokrát jen tři dvojice. „Přestože nám porodnost meziročně klesá, podíl porodů císařským řezem roste. Vloni jich bylo 202, v průměru se tedy skoro každé čtvrté dítě narodilo sekcí,“ uvedl primář gynekologického oddělení Július Maruška.

Jak upozornil mluvčí nemocnice, průměrný věk rodiček se mírně zvedá a dosahuje hranice 31 let. „Nejstarší maminky měly 45. Rodiček starších 40 roků bylo 34 a maminek do 20 let věku porodníci evidují celkem 11,“ přiblížil zajímavá čísla Zdražil.

Za jarní, první, koronavirové vlny nezaznamenali v Kyjově ani jednu covid pozitivní rodičku. „Zato na podzim bylo takových případů hned 13,“ sdělil primář.

Nejčastěji kyjovské matrikářky zapisovaly do rodných listů chlapců jméno Jakub, a to celkem třicetkrát. Až s odstupem za ním, a to celkem v sedmnácti případech pak jména Adam, Dominik a Martin. Stejný počet dívčích jmen zapsaly holčičkám, které jsou Natálie a Sofie. Šestnáctkrát to pak byla Tereza a patnáctkrát Eliška. Pomyslný titul nejčastěji dávané jméno tak po roce neobhájil ani David, ani Ema.

Kromě kyjovské nemocnice si řada rodičů z hodonínského okresu vybírá také porodnici v Uherském Hradišti. Mnoho maminek zvláště z Veselska tak rodí v Uherskohradišťské nemocnici, kde naopak počet porodů roste. Po rekordním roce 2019 jich loni přibylo navíc o dalších 29, celkově tam tak v roce 2020 provedli 1502 porodů.