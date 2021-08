Denní limit deseti lidí naočkovaných bez registrace se zatím naplňuje v Nemocnici Kyjov. Právě tam se totiž minulý týden přestěhovalo z městského kulturního střediska očkovací centrum. „Vakcinace je v odběrovém centru v sousedství hlavní vrátnice, a to pouze v úterky a ve čtvrtky,“ připomněl mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil.

Nemocnice Kyjov | Foto: zdroj: Facebook Nemocnice Kyjov

Přesunem očkovacího centra do nemocnice došlo ke snížení celkové kapacity, a to zhruba na dvě sta naočkovaných denně. Vhledem zájmu o vakcinaci proti onemocnění Covid-19 u neregistrovaných, Kyjovští připravují na září ve spolupráci se společností Podané ruce příjezd mobilního očkovacího týmu přímo do centra města. To ale ještě předtím dorazí 2. a 3. září do Veselí nad Moravou ke Kinu Morava.