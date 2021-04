Prázdniny si naposledy jedou vychutnat na letní tábor do romantické lesní oblasti v horách. Skauti se ale v tomto roce musí s kouzelným místem rozloučit, kvůli plánům těžit zde lithium. Zápletka filmu Mazel a tajemství lesa do kin přiláká milovníky přírody, pozorní diváci ve filmu zahlédnou místa z jižní Moravy, na kterých filmaři předloni v září točili.

Film Mazel a tajemství lesa by měl mít premiéru v létě. | Foto: Bonton film

Režisér Petr Oukopec ve filmu ukazuje i skrytá kouzla lesů. „V lese je víc živo, než si myslíme. Pokud zakopnete o kořen nebo na vás spadne šiška, není to náhoda a není to ani hravá veverka. Jsou to oni a ukazují, kdo je v lese doma,“ poznamenal Oukropec.