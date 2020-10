Pod vodou skončila i řada zahrádek v záplavové zóně ve Veselí nad Moravou. „I tady v sídle jsme měli ve sklepě tři čtvrtě metru vody, ale v některých místech se s tím musí počítat. Naštěstí vodohospodáři vpustili vodu do luk u Nedakonic, takže jsme ve městě měli rezervu osmnácti centimetrů,“ řekl tajemník veselských zahrádkářů Lubomír Žák.

Také on mohl porovnávat s povodněmi 2010, 2006 a hlavně 1997. „Je zásadní, že se voda tentokrát nedostala do spodních uliček obce. Zažili jsme první velký test hráze, kterou máme od roku 2011,“ uvedl starosta tříapůltisícového Rohatce Jarmil Adamec. Řeka se ale rozlila do polí a zaplavila přístav. „Na molech bude bláta desítky centimetrů,“ podotkl Adamec.

Podobně dopadly i přístaviště u Baťová kanálu. „Musí se očistit, kontrolami projdou i vrata plavebních komor. Naštěstí padesátiletá voda přišla až po plavební sezoně,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

Zemědělci na zaplavených polích škody nesčítají. Zatím se tam totiž ani nedostanou. „Problémů je sice řada, i když šlo spíše o lokální záplavy. Především však ve vodě nemůžeme sklízet kukuřici ani sázet ozimy. Musí se počkat až země oschne a technika bude moci vjet do polí,“ přiblížil ředitel hodonínské Okresní agrární komory Petr Chaloupka.

Rybářům sice velká voda zablokovala cesty k řece, přesto vidí také pozitiva. „Lužní rameno řeky pod Mikulčicemi vysychalo, pak tady hynuly ryby. Po minulém týdnu je ale po čtyřech letech napuštěné,“ upozornil předseda hodonínských rybářů Richard Werner.

Jak dodal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, tak nyní čeká práce i na bagry a jeřáby při odstraňování naplavených stromů či větví hlavně z nádrží a jezů. „V souvislosti posezonní údžbou se bude provádět prohlídky veškerých komor na Baťově kanále. Současně s nimi připravujeme od železničního mostu ve Veselí nad Moravou směrem na Vnorovy opravy opevnění. Od úterý začneme stavět hráz, abychom mohli kanál v tomto úseku vypustit,“ sdělil mluvčí Povodí.

I když padesátiletý průtok zaznamenali na řece Moravě u Strážnice teprve ze středy na čtvrtek, tak už od pondělí se lidé mohou podívat na prezentace unikátních fotografií z října 2020 na jižním toku řeky Moravy a Veličky. Ty připravila Lenka Gronská z Turistické informační centrum Strážnicko. „Jsou tam i snímky letecké. Morava přetekla ale jen po první ochranné hráze a do lužního lesa. Zatopené byly příjezdové cesty a zmizely i slapy a jezy. Zajímavé je také to, že se tady vody z Moravy vylévala na jaře, ne na podzim,“ shrnula fotografka a autorka prezentace Lenka Gronská.