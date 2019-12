Moravský Písek – Nedostatečnou kapacitu mateřské školy v Moravském Písku se rozhodli vyřešit tamní radní. Do sokolovny, která nyní prochází nákladnou rekonstrukcí, umístí od září oddělení školky pro zhruba patnáct dětí.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Denisa Šimanová

„Místnost původně měla sloužit jako byt správce sokolovny. Protože by ale někteří rodiče neměli kam dát své děti, rozhodli jsme se, že v místě vybudujeme jednu třídu,“ vysvětlil starosta Leoš Filípek. Náklady budou asi milion korun. Obec do budoucna počítá i s rozšířením stávající školky, na to však nyní nemá peníze.