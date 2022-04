Po sérii oprav uvnitř svatostánku chtějí Karlínští získat peníze i na úpravu zevnějšku. „Tři nebo čtyři roky se na to snažíme získat nějakou dotaci. Původní rozpočet byl kolem půl milionu korun, ale postupně se zdražují materiály, takže jsme nyní na 1,3 milionu korun na celou fasádu,“ posteskla si tamní starostka Darja Krpalová po podání žádosti o ministerskou dotaci. Kaple se v minulosti dostala do majetku obce, která však hospodaří s rozpočtem nižším než čtyři miliony korun.

Přesto se od roku 2010 podařilo opatřit novou elektroinstalaci, topení i výmalbu. Díky dotaci z ministerstva pro místní rozvoj se dostává do kostela světlo přes nová okna i dveře. Viditelné jsou i nové omítky a podřezání vlhkého zdiva kaple. Právě vlhkost je dlouhodobým problémem. „Fasáda byla z venku strašně mokrá. U nás je velice vysoko spodní voda, fasádu jsme tak nechali očistit až do výšky dvou metrů,“ připomněla starostka.

Uvnitř je útulně

V současné době tak Karlínští vyhlíží opravu fasády. Za to uvnitř je cítit účinek nového topení, příchozí se tak mohou pohodlně usadit do svých lavic. „I když je venku nevlídně, uvnitř je nádherně a útulně. Jezdím sem rád, je to tady takové domácí,“ svěřil se farní vikář Pavel Fatěna.

Je zajímavé, že datum výstavby kaple svatého Karla Boromejského v Karlíně není známý. „Zároveň se stavbou školy stavěl se i nynější kostelíček,“ stojí v pamětní knize obce k roku 1882. Kaple je s objektem bývalé školy spojená těsným sousedstvím doposud. Jen školu v průběhu minulých desetiletí vystřídal v budově obecní úřad.

Nevšední jsou také karlínské zvony. Jeden z nich přežil i válečné zabavování. „Při ukončení války oznámilo 15. září 1945 Ministerstvo obchodu Místnímu národnímu výboru, že ve skladě ministerstva v Praze je uskladněno více zvonů, mezi nimiž je také zvon z naší obce. Ve skladě byl však nalezen menší historický zvon z roku 1755, který býval pověšen na sloupu ve dvoře a podle dochovaných zpráv, byli jím svoláváni občané na robotu,“ připomněla starostka Krpalová.