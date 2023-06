Duely jubilejního dvacátého ročníku Letocha cupu a drama až do samotného konce byly o víkendu k vidění na fotbalovém hřišti ve Vacenovicích. Tento turnaj v malé kopané letos poprvé ovládl tým Hráči kopané kolem milotického kanonýra Petra Holuba.

Letocha cup 2023, vítězný tým Hráči kopané. | Foto: se svolením Kvasaca

„Ve finále porazili do té doby velmi dobře hrající Underdogs. Nutno podotknout, že ve vyřazovacích bojích Underdogs již hrálo v okleštěné sestavě po odjezdu několika hráčů, ale přesto to dotáhli po remíze 1:1 a následném penaltovém rozstřelu proti týmu 10. dkg Poličanu až do finále,“ informoval organizátor a také rozhodčí finálového duelu Radek Procházka.

Jak doplnil, celek 10. dkg Poličanu si pak spravil chuť v penaltovém rozstřelu o závěrečné třetí místo, když přestřílel slovenský FC Trade. Daleko od obhajoby loňského triumfu skončil domácí, legendami našlapaný tým All Stars. A to když překvapivě vypadl už ve čtvrtfinále.

VIDEO: Novinka ve Vacenovicích. Hřiště na discgolf je v okrese teprve druhé

Nejlepším střelcem turnaje se stal až po nekonečném penaltovém rozstřelu a na základě losu Petr Holub z vítězného celku Hráči Kopané. Ten společně se svým spoluhráčem Zdeňkem Bartoňem vstřelili v průběhu turnaje shodně sedm branek. „Nejlepším brankářem byl vyhlášen brankář Michal Pribula ze slovenského Franka tour Prešov. Nejlepším hráčem byl Václav Raisigl z celku Underdogs,“ sdělil za pořádající Kvasaco Vacenovice Radek Procházka.

Jak připomněl, historicky nejlepším celkem na turnaji je se čtyřmi vítězstvími mužstvo Kapacit následované třemi týmy se dvěma vítězstvími, a to All Stars, V 42 Lazaři, Hyjeny. Po jednom vítězství mají celky FC Starobrno, Dream team 02/03, Saco Vracov, Franka tour Prešov, Squadron, Lazor Domus Vyškov, Mlátičky, Tour de…, Kanonýři a jako poslední letos Hráči kopané.

VIDEO: Světový šampionát poprvé v Hodoníně. Celé město žije hokejbalem

Letocha cup za celou více než dvacetiletou historii přerušilo pouze tornádo v roce 2021. „Od svého založení poznal celkem čtrnáct různých vítězů. V období 2008 až 2015 v době největšího zájmu byl turnaj organizován jako dvoudenní, přičemž nejvíce účastníků měl v ročníku 2013 a to celkem třiatřicet mužstev,“ zavzpomínal Procházka. Do Vacenovic se pravidelně sjížděly týmy z celého širokého okolí včetně mužstev ze Slovenska a dlouholetého účastníka z Anglie. Dlouhé roky přijíždí do Vacenovic z východu Slovenska, Franka tour Prešov, a to zřejmě už od třetí ročníku. „Potkali jsme je na turnaji ve Větřní v jižních Čechách, navázali družbu a od té doby jezdí k nám,“ doplnil organizátor.