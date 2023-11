S velkým dojetím odjížděly strážnické Fčeličky z oslavy osmdesátin legendárního zpěváka Václava Neckáře. V Praze si mohly zazpívat nejen s ním, ale také s dalšími hosty a užít si tak slavnostní atmosféru českého hudebního nebe, a to ve společnosti Marty Kubišové, Bacilů, Jindřicha Poláka, Michala Malátného či Jarka Nohavici.

Strážnické Fčeličky na galakoncertu k osmdesátinám Václava Neckáře. | Foto: se svolením Fčeliček

Galakoncert Václava Neckář s kapelou Bacily zaplnil pražské divadlo Hybernia u příležitosti zpěvákových osmdesátých narozenin, které připadly na třiadvacátého října.

Oslavence doprovázelo smyčcové Kvarteto Quartissimo a právě dívčí sbor Fčeličky ze Strážnice. „Byl to neskutečný zážitek s emocemi, se skvělou atmosférou, to vše za potlesku celého divadla. Zážitek, prostě zážitek neskutečný, být spolu na jednom pódiu a zpívat s nimi, to je nádherný pocit,“ přiblížil kapelník Fčeliček Zdeněk Musil.

Upozornil například na chvíle v závěru, kdy se společně zpívala píseň Půlnoční, nebo když Václav Neckář přidával ještě jednu skladbu Všechno je jenom jednou, při níž lidé v obecenstvu vstávali.

Zdroj: Youtube

Václav Neckář se Fčeličkami spolupracuje dlouhodobě. Mimo jiné mají spolu společný klip a Neckář byl také u křtu alba Fčeliček. „Nyní nás Vašek pozval a holky byly hlavními vokalistkami celého koncertu,“ podotkl kapelník s tím, že další píseň, a to finskou, zahrál společně s Bacily.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Konec soudů o zámky na Břeclavsku? Lichtenštejni nabízí státu společnou správu

Zdroj: Deník/Iva Haghofer