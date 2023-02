Čtyřiadvacátého února to bude rok, co do jejich země vtrhla ruská okupační vojska. Pobočka hodonínské knihovny v Brandlově ulici se poté stala místem setkávání ukrajinských dětí a jejich matek a babiček. U zrodu stála zdejší knihovnice Alena Přikrylová s kamarádkou Martinou Hurychovou z Oblastní charity Hodonín. Příběh nedocenitelné pomoci a vytvoření útočiště pro celou komunitu se stal námětem epizody nového podcastu Aby nebe nespadlo – Neobyčejné příběhy lidské soudržnosti od Mezinárodní organizace pro migraci z celkem pěti měst České republiky.