Terčem zájmu se staly tulipány přivezené z Holandska. „Zůstal nám pouze jeden květ z pětadvaceti, plus byly vyškubané cibule. Jeden rok záhon utrpěl tornádem, druhý lešením a teď krádeží,“ posteskla si mladá žena.

Deníku řekla, že škody poznamenaly také záhony v okolí. Na případ upozornila přes sociální sítě, kde se následně na dosud neznámého viníka snesla vlna kritiky.

„Je to jedna z krásně udržovaných předzahrádek celoročně. Vždycky to tam obdivuji. O to víc mě to mrzí,“ reagovala jedna z obyvatelek.

A další se přidala: „Lidi jsou neskutečná ho.ada. Máme před barákem taky vysázený záhon růží. Loni, když kvetly, přistihla jsem z balkónu ženskou, jak si došla pěkně růže otrhat do vázičky. Měla jste vidět, jak se pakovala, když jsem na ni zařvala.“



Aktivní lidé v části Bažantnice, ale i na dalších místech Hodonína, o takové záhony často pečují, ačkoliv nejde o jejich pozemky. Za své peníze tam zkrášlují veřejný prostor. V ulici U Červených domků jde navíc o obnovu zeleně poté, co se místem v roce 2021 prohnalo tornádo.