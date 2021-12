Nebezpečné křížení stezky u zoo s frekventovanou silnicí se v minulosti stalo místem několika tragických nehod. Kromě matek s kočárky je výchozím bodem také pro sportovce a cyklisty směřující do Dolních Bojanovic nebo Mutěnic. „Stavba byla výborně připravená. I proto se ji podařilo dokončit za tři měsíce,“ sdělil za stavební firmu Swietelsky Tomáš Hrabina.

Hemza by uvítal, kdyby vznikla ještě plánovaná lávka mezi Lužicemi a Dolními Bojanovicemi blízko čerpací stanice OMV. „Člověk by se krásně dostal přes frekventovanou I/55," poznamenal obyvatel Lužic.

Budoucnost lávky u hodonínské zoo souvisí s plánovanou stavbou dálnice. Její termín zatím není známý. „Kdyby se výstavba dálnice přiblížila, lávka je ze dvou dílů, které se dají rozdělat. Plánujeme, že bychom ji pak využili třeba v Rybářích přes staré rameno Moravy. Není to jednoúčelová stavba,“ zmínil hodonínský starosta Libor Střecha.

Nosnou konstrukci lávky usadili stavbaři v druhé polovině listopadu. Závěrečná etapa spočívala v dodělání asfaltové stezky a na jaře ještě zbývá výsadba stromů a zeleně. Celkové náklady na stavbu lávky byly sedmadvacet milionů korun.

Nevzdala jsem to, těší chovatelku v zoo. Z Hodonína vyrazí za gorilami do Ugandy

Cyklisté už mohou využívat také o téměř tři sta metrů prodlouženou cyklostezku z Lužic do Hodonína. Díky tomu se vyhnou frekventované křižovatce, kde se ve špičce doposud zasekli. „I prodloužení cyklostezky vnímáme jako velmi důležitý bezpečnostní prvek,“ uvedl hodonínský starosta.

Práce skončily začátkem prosince. Zahrnovaly přeložky datových kabelů, hrubé zemní práce i úpravy terénu. „Následovala výstavba opěrné zídky a prodloužení propustku. Souběžně s přípravou podkladu pro zámkovou dlažbu dělníci dělali také obrubníky," přiblížil mluvčí radnice Petra Kotásková. Součástí je také nové veřejné osvětlení. Náklady byly přes osm milionů korun.

Podle Hemzy, který už po cyklostezce z Lužic do Hodonína několikrát jel na kole, je však stále problémový úsek od kraje Hodonína do centra města, kde chybí napojení na další cyklostezku. „Z Lužic až za ceduli Hodonín se cyklista nyní dostane v pohodě, ale co pak. Problematický je hlavně přechod z jedné strany silnice na druhý," míní mladík.

V plánu je podle představitelů Hodonína i prodloužení cyklostezky. A to na druhé straně Velkomoravské ulice od pekárny až za benzinovou stanici směrem ke křižovatce. „Teď jsme ve vrcholné fázi projektové dokumentace a budeme žádat o stavební povolení. Chtěli bychom na to získat dotace, abychom příští rok mohli začít stavbu,“ řekl Střecha.