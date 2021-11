Zlatý med se podařilo letos vytočit včelaři Miroslavu Vaculíkovi z Vřesovic. Získal totiž zlatou medaili v celorepublikové soutěži Český med 2021. „Mám z toho velkou radost. Každého včelaře moc potěší ocenění na této prestižní výstavě, která je zaměřená na kvalitu medu,“ svěřil se Vaculík.

O to větší radost měl z fyzikálně chemický rozborů laboratoře Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Máslovic v blízkosti pravého břehu Vltavy. V hodnocení zmíněného kritéria totiž jeho lesní tmavě hnědý med dosáhl maxima, a to třiceti bodů z třiceti možných. „Pan Miroslav Vaculík zaslal do naší laboratoře med výborné kvality, který splňuje fyzikální a chemické požadavky svazové normy České svazu včelařů ve zkoušených parametrech,“ uvedl ředitel ústavu Ondřej Procházka.