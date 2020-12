Ten je vidět při průjezdu Svatobořicemi přímo ze silnice spojující Kyjov a Šardice.

„Mnoho let měli občané touhu po tom si vybrat finanční hotovost v naší obci a nemuset cestovat do okolních měst. Po dlouhých jednáních se nám podařilo pro naši obec získat do nájmu bankomat,“ informoval místostarosta Svatobořic-Mistřína Adam Pavel Špaček.

Bankomat má tříapůltisícová obec v pronájmu na roční zkoušku.

„Za rok se vyhodnotí, zda občané bankomat využívají, či nikoli. Výši poplatku za výběr z bankomatu Euronet stanovuje a klientovi účtuje výhradně jeho banka, která debetní/kreditní kartu vydala,“ uvedl místostarosta s tím, že zařízení umí vydávat jak české koruny, tak i eura.