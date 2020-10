Minimálně ti lidé, které oslovila redakce na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou, mají obavy z budoucí podoby veřejného prostoru. Ten totiž již brzy projde druhou etapou stavebních úprav.

Na tu předchozí si i po dvou letech stále ještě řada místní zvyká. „Ať se to tedy upraví, ale poslední novinky se mi příliš nelíbily, zvláště vodní prvek. Má se šetřit vodou a tady to pořád bublá. A přes léto tu chybí stín,“ svěřila se Miloslava Fojtíková, která ve Veselí nad Moravou bydlí už šest desítek let.

O něco optimističtější je Vít Podlucký. „Naštěstí je současný návrh mnohem lepší než první, v němž byl prostor především nesmyslně vydlážděný a chyběla mu zeleň. V létě by tady bylo peklo. Nyní jsem zvědavý, jaké bude pódium,“ přiblížil svůj názor mladý muž.

Nová podoba náměstí zajímá i Jiřinu Šmahajovou. „Návrh se mi poměrně líbí i se zelení, tak doufám, že provedení druhé etapy dopadne lépe než předchozí. Stále se mi nelíbí vodní kanálky a taky dlažební kostky, o které jsem už také zakopla a zlomila jsem si ruku,“ posteskla si žena. Většina oslovených má ale největší obavy z budoucího polyfunkčního domu. O něm se ale rozhodne až před další etapou rekonstrukce náměstí.

2. etapa úprav



Kde: Veselí nad Moravou, náměstí Míru



Prostor: mezi kulturním domem, základní uměleckou školou, kinem a finančním úřadem, navazuje na první etapu a uzavírají jej parkoviště



Náklady: 84,6 milionu korun i s DPH (před podpisem smlouvy)

Té ale bude předcházet současná, druhá etapa, která může začít po uzavření smlouvy s vítěznou stavební firmou. „Podepsání smlouvy je naplánované na pátek,“ sdělila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková.

V tendru uspěla společnost až s poslední z pěti nabídek. Ta však byla nejnižší, i s daní činila téměř pětaosmdesát milionů korun.

Městští zastupitelé už na minulém jednání schválili na financování úprav sedmdesátimilionový úvěr se splatností patnácti let.

Do konce příštího roku má na náměstí Míru vzniknout nejen prostor pro pořádání farmářských či vánočních trhů, ale i pro kulturní akce s krytým pódiem. Diváky mají před deštěm ochránit membrány.