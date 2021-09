Na dosažení kýženého cíle nadšení s dřinou nestačily. „Nadřeli jsme se tam. Pracovala tam partie chlapů, kteří kinu věnovali soboty i neděle,“ zavzpomínal Josef Medřický, který byl tehdy místopředsedou odborového sdružení v tamní Šroubárně.

Ta měla tehdy kulturní dům, takže se snažila spolupracovat s městem na přístavbě v podobě kina. To totiž místním už nějakou dobu chybělo. Tradiční místo pro filmové projekce v nedaleké prvorepublikové sokolovně totiž už dosloužilo. „Sokolovna chátrala a chátrala. Neodpovídala předpisům ani hygienickým požadavkům. Tak se tam muselo kino zavřít,“ pokračoval Medřický.

Následně se podařilo otevřít kinokavárnu na kulturním domě. „Byla tehdy velice navštěvovaná, o promítaní byl velký zájem,“ připomněl Medřický, který tehdy pro snímky na úzkém šestnáctimilimetrovém filmové pásu jezdil až do Brna. Jenže novější filmy už byly na širším pásu.

Postupně tak začala výstavba nového kina, jehož podobu vyprojektovali na Vysokém učení technickém v Brně. „Navázalo se na kulturní dům s tím, že bude centrálně vytápěné a energeticky zabezpečené z jednoho zdroje, aby se ušetřilo na dalších nákladech,“ přiblížil v říjnu už devětaosmdesátiletý Medřický.

Kameny v základech

Tehdy, v osmdesátých letech, se ale tvůrcům kina lepila smůla na ruce. Téměř od začátku se stavba protahovala. Při průzkumné sondě se navrtala vápenná jáma sousedního kulturního domu, takže místní brigádníci museli do základů navozit velké množství kamene. „Brigádami se udělaly základy kina. Ještě jsme pak udělali úpravy, takže se pod šikmým hledištěm vytvořil prostor pro budoucí kavárnu,“ nastínil Medřický. Zakázku na samotnou stavbu pak získala firma z Vracova, která měla dobrou pověst a ve Ždánicích už postavila školku.

Jenže tentokrát si svou daň vybralo počasí. Čerstvě vybetonované stropy nečekaně zmrzly, takže se musely udělat znovu. Následně přišel listopad 1989 a stavba se zcela zastavila. A také Šroubárna měla s přechodem na tržní hospodářství a nástupem privatizačních vln jiné starosti než kino ve městě. „Od roku 1990 se hledaly cesty, co by se s kinem dalo dělat. Žádný záměr ale neprošel, ani diskotéka či dílna na šití těsnění,“ přiblížil Medřický, který byl později šestnáct let starostou.

Rozestavěné kino chátralo až do letošních prázdnin, kdy začala jeho demolice. „Stav už byl docela nebezpečný. Teď už je to všechno zbourané,“ popsala Věra Hrubá ze ždánického kulturního domu.

Demolice vyšla město na téměř čtyři miliony korun. „Stavba se nedala využít na nic jiného než na nějaký kinosál. V budoucnu tu místo něj bude příjezdová cesta do lokality, kde by se měly stavět dva bytové domy,“ dodal tajemník města Roman Vrabel. Návštěvníci kulturního domu by navíc měli v blízkém okolí dostat i nová parkovací místa.