Na dva týdny se má zastavit hravá vědecko-technická tour v Hodoníně. Do slováckého města se tak dostane upravená verze exponátu, se kterým se setkávají nyní návštěvníci na světové výstavě EXPO v Dubaji.

Modul pro EXPO. | Foto: Hvězdárna Brno

Má tvar kvádru, do něhož se mohou zájemci podívat. Vidět pak mohou například planety naší sluneční soustavy nebo mikroskopická vlákna. Tato podívaná má lidem přiblížit elektronovou mikroskopii i vesmírné technologie. „Od 15. do 28. listopadu bude k vidění v Hodoníně. Pravděpodobně to bude v Masarykově muzeu v sále Evropa. Konečné schválení místa ale ještě nepadlo,“ informoval v pátek Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko.