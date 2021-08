Starostka je z výsledku vyšetřování šokovaná. Přesto jí dál hrozí odvolání na mimořádném zastupitelstvu. Žádost o jeho svolání podal radní Josef Dvořáček s podporou dalších zastupitelů a s programem, který se týká rozdělení veřejné sbírky na pomoc obci a posílení zaměstnanců na obecním úřadu. „Hlasování o změně ve vedení obce se dá doplnit při začátku schůze,“ napsal na facebook radní.

Ten předtím vyzval starostku k odstoupení z funkce, zejména po vyjádřeních na adresu některých dobrovolníků. „Sdělil mi to s tím, že má sedm hlasů pro mé odvolání a dva se rozmýšlí. Při takové honičce, jakou tu máme, za to své opozici moc děkuju,“ řekla Deníku Otáhalová.

Radní ale od zmíněného vyjádření starostky distancoval. Vlna nevole vygradovala po uzavření sportovní haly pro nocleh dobrovolníků.

Starostka navíc potvrdila, že dva zastupitelé v tomto týdnu složili mandáty. Podle pátečního vyjádření místostarosty Jana Vlašice, už i jeden z náhradníků uvolněný mandát odmítl. Navíc slyšel i o tom, že má být odvolaný také. „Samozřejmě nahraditelný je každý. Je otázkou za jakou cenu. Myslím si, že by to byly citelné ztráty. Je tady šíleně rozdělaných věcí, nedokážu si představit, že by někdo z nás jen tak vypnul počítač a odešel,“ řekl místostarosta.

Problémy mohou gradovat

V patnáctičlenném mikulčickém zastupitelstvu je pro odvolání zapotřebí osm hlasů. Mimořádné zasedání má být do tří týdnů od požádání alespoň třetinou sboru. „Svolám jej v zákonné lhůtě,“ ujistila starostka.

Ta by měla odstoupit například i podle Miroslava Jandory, který bydlí v obci deset let. „Nevole vůči ní je dlouhodobějšího rázu. S lidmi nekomunikuje nebo komunikuje špatně. Problémy navíc mohou s blížící se zimou vhledem ke stavu domů gradovat. Je zapotřebí, aby obec někdo skutečně vedl transparentně a zastupoval opravdu zájmy lidí, obyvatel obce,“ řekl.

Shoda napříč oslovenými panuje ve zvýšení počtu pracovníků obecního úřadu. Také se shodují na tom, že by se měly spravedlivě rozdělit peníze ze sbírky, i když to nebude jednoduché. „Řešíme to i v koordinaci s okolními obcemi. Jistý problém vidím v tom, že některé obce jsou méně postižené, ale na účtu mají více peněz. Je otázkou, jak se pak na rozdělování budou občané tvářit,“ uvedl místostarosta.