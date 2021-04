Na smlouvě s vítěznou stavební firmou už chybí jen potvrzení podpisu právě od Veselanů. „Město požaduje změnu objízdné trasy pro těžká nákladní vozidla,“ vysvětlil včera mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Jak sdělil veselský starosta Petr Kolář, záměrem radnice v současných jednáních se silničáři je, aby byly pro plynulost provozu na semaforech co nejkratší intervaly a hlavně stavbou projížděla jen osobní doprava. „Je to poměrně složitá dopravní stavba především s ohledem na to, že jde o dvě na sebe navazující křižovatky. Některé varianty dopravně technického řešení počítají s odklonem kamionové dopravy, v což pevně doufám, že projde,“ přiblížil postoj vedení jedenáctitisícového města starosta s tím, že v pondělí budou o smlouvě jednat s radními a v úterý dojde k podpisu.

Teprve pak mohou odstartovat zhruba čtrnáctiměsíční práce na dvojici nových okružních křižovatek, které se budou provádět po polovinách. „Řidiči tedy vždy projedou po jedné polovině silnice,“ připomněla dříve mluvčí Ředitelství Lucie Trubelíková.

Většinu z pětačtyřicetimilionových nákladů mají sice pokrýt státní silničáři, ale dvanácti miliony korun přispěje právě Veselí. Například na přeložky sítí. „Vzniknou také cyklopruhy, parkovací zálivy a nové chodníky, jejichž stavbu bude hradit město,“ přiblížila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková.