Zatím jste se ale scházeli jen virtuálně prostřednictví internetu…

Doma jsme si společně připili na boj proti koronaviru. Každý si štrngl tím, co měl po ruce – slivovicí či vínem. Tyto protikoronavirové nechceme přerušit ani po Velikonocích.

Co vás čekalo v nejbližší době?

Na konci května měla být akce v Tvrdonicích, kde se měly pozvané vesnice prezentovat více než půlhodinovým program. Ten náš jsme pojali nejen pěvecky, ale i herecky. Na scénáři jsem pracovali, ale akce se neuskuteční. V červnu máme tradiční zpívání mužských sborů, kam zveme hostující sbory z okolí. To se také ale neuskuteční…

Jaký byl váš program u hodonínských sborů?

Se smíšeným hodonínským sborem jsme měli mít zásadní akci koncem března v Holandsku u příležitosti výročí Jana Ámose Komenského. Ve druhé polovině dubna máme mít velký koncert komorního orchestru základní umělecké školy, ten ale padne. V druhé polovině června máme mít koncert s hodonínským symfonickým orchestrem k jeho výročí. Měl by účinkovat i sbor, což pravděpodobně taky padne. Teprve na začátku června se totiž teprve zřejmě povolí akce do padesáti lidí.

Jak fungují v současnosti sbory?

Máme občasnou udržovací komunikaci. Něco si pošleme, nasdílíme a na něco zavzpomínáme. Na konci března jsme měli být v Holandsku, místo toho jsem si poslali fotky z loňského roku. Je to taková podporovací činnost.

A jaké jsou plány?

Už jsme se domlouvali s kolegou Michalem Beštou. Měli jsem mít spoustu koncertů, na něž jsme měli už rozdělané programy. V tuto chvíli je nedokončíme. Chtěli bychom, pokud se vládní opatření uvolní, v rámci hodonínských sborů, které vedeme a orchestrů, symfonického i zuškového, sborů gymnaziálních, městských i zuškových, udělat závěrečný koncert. Buď by byl na konci června nebo na začátku září.

Předtím ale ještě chystáte zajímavou akci na Základní umělecké škole v Hodoníně, kde jste ředitelem…

Na základní umělecké škole uvažujeme, že bychom připravili online vystoupení. Žákům bychom nabídli skladbu, kterou připravíme a rozaranžujeme. Vytvoříme prostředí, v němž by mohl každý do skladby přispět svým způsobem. Vytvoříme hromadnou obrazovku, kde by měli být všichni účinkující a do skladby si každý nahraje svoji stopu. My to dáme dohromady jako jednu ukázku.

A jak funguje škola?

Od začátku jsme najeli na výuku online. S učiteli jsme se na tom společně domluvili. Učíme prostřednictvím videohovorů, nejčastěji přes skype. Pro individuální výuku je to poměrně dobré. Učitelé pošlou žákům videonahrávku s látkou, kde žák vidí, jak pedagog hraje a drží nástroj a může z toho vycházet. Žáci nám naopak posílají jejich nahrávky. Ty může zkontrolovat a dát jim zpětnou vazbu. Samozřejmě nehodnotíme známkami, ale spíše dítě povzbudíme, aby neztrácelo chuť do práce.

Dokonce jsme udělali i online besídku,že?

Nahráli jsme našim žákům doprovody, které jsme jim poslali. Oni si doma vytvořili video. V dramatickém oboru dostali komentář. Před čtrnácti dny jsem tak měli první besídku a nyní připravujeme další. Někteří rodiče reagují spontánně, například v tanečním oboru, nám posílají nahrávky dětí. Ty jsme pak sestříhali, doplnili muzikou a se svolením rodičů jsme je přes sítě zveřejnili. Daří se tak komunikovat s většinou rodičů a žáků a ti si sami volí míru.