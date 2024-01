/FOTOGALERIE/ První víkend má za sebou nové veřejné kluziště v Mutěnicích. Ledová plocha za místní školou má být v premiérové sezoně přístupná minimálně do konce února. Po setmění funguje umělé osvětlení.

Nové ledové kluziště otevřeli v Mutěnicích, bruslí tu zdarma. | Video: Deník/Petr Turek

První dny ukázaly, že v Mutěnicích je po bruslení hlad. „Zájem byl obří, za pátek, sobotu a neděli se tady vystřídala spousta lidí. Otevřeli jsme hlavně pro veřejnost, aby lidé přišli a vyzkoušeli si to,“ oznámil mutěnický starosta Jiří Zálešák.

Veřejné bruslení je tady navíc zdarma. Už v prvních dnech tak dorazili bruslaři ze sousedních Dubňan, Čejkovic, Hodonína nebo i z Ratíškovic a Terezína.

„Hlavním důvodem bylo to, že jsme provoz ledové plochy spustili později než bývá obvyklý začátek sezony na přelomu listopadu a prosince. Chceme, aby se kluziště hlavně otestovalo a získali jsme tak zpětnou vazbu,“ vysvětlil starosta.

VIDEO: Výjimečná šance. Na zamrzlých loukách v Hodoníně se zase po letech bruslí

Pozdější start souvisel s napojením elektřiny a trafostanice. „Provoz chceme podržet minimálně do konce února. Pak to bude záležet na aktuálním počasí, spotřebě elektřiny a taky zájmu lidí,“ líčil starosta Zálešák.

Pronájmy jsou zatím podle starosty obsazené zhruba z poloviny, vyhrazené jsou zejména pro hokej, případně soukromé bruslení, a to až do půl desáté večer. Kluziště je postavené na víceúčelovém hřišti v blízkosti školy, pro přezouvání jsou k dispozici lavičky ve stanu. Zdejší školáci navíc mohou ledovou plochu využívat tři dny v týdnu od rána od osmi hodin až do tří odpoledne.