Dvojici vítězů vybralo téměř pět set hlasujících Veselanů z třinácti místních projektů. Lidé mohli hlasovat pomocí Portálu občana, přes aplikaci Mobilní rozhlas a osobně na podatelně městského úřadu. Pro provedení vítězných projektů je v rozpočtu města připravený milion korun.

Takže je ještě budou na nejbližším jednání finálně schvalovat zastupitelé. Posviťme si na cestu neboli osvětlená cesta mezi Zarazicemi a Vnorovy získala 281 bodů a vyhrála. „Jde o prospěšný projekt, ale ještě potřebuje administrativní povolení. Pokud nebudou nějaké zádrhele, tak by mohl být hotový do konce roku,“ přiblížil veselský starosta Petr Kolář. Podle autora projektu a předsedy tamního osadního výboru Jiřího Pavky má navrhovaná novinka vyřešit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů na často využívané místní komunikaci. "Současně je jedinou možnou náhradní variantou, jak se vyhnout provozu na silnici I/55," uvedl v projektu.

Také discgolfové hřiště, které skončilo druhé s 227 body, bude ještě potřebovat úřední razítka. Kvůli umístění v historickém zámeckém parku totiž bude muset získat vyjádření od památkářů i úředníků ochrany životního prostředí. „Může to být atraktivní aktivita jak pro občany města, tak pro turisty, kteří zavítají k blízkému Baťovu kanálu. Musíme však vnímat to, že je zámecký park pod vysokou mírou ochrany,“ doplnil starosta.

Discgolfové hřiště je navrhované podle autora projektu Jiřího Matyáše v zámeckém parku před Orchestrou a u Bludiště. Počítá se s tím, že bude přístupné všem zájemcům zdarma.

Na třetím, ale nepostupovém místě skočilo Re-use centrum Veselí neboli místo pro opětovné použití předmětů, které by mělo mít sociální i ekologický rozměr. Veselané by totiž na tomto místě darovali nepotřebné věci z domácnosti. Ty by však byly následně k dispozici dalším lidem, kteří by si je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek mohli odnést domů. A znovu je používat. Tento záměr získal 175 bodů. Další návrhy Veselanů skončily v hlasování už s více než stobodovým odstupem.