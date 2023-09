Zpěv a tanec, pestrost barev krojů, bohatý výběr vína i burčáku, kněžna, zámecký pán i popíjející Bakchus obklopený usměvavými dívkami. Průvod Bzeneckého krojovaného vinobraní se dal v sobotu odpoledne do pohybu. Směrem na západ, na náměstí Svobody, které zaplnily další stovky návštěvníků.

Veselé tance i bůh na voze. V Bzenci oslavili krojované vinobraní | Video: Deník/Petr Turek

„Průvod se mně velice líbí. Sleduju ho od začátku. Vždycky, když se v průvodu objeví někdo mimo náš region, tak je to zpestření a člověk si rád poslechne jejich písničky,“ říká Miluše Nejezchlebová při pohledu na procházející soubory.

Přihlížejí diváci totiž sledují nejen zpívající a tancující krojované ze Bzence nebo sousedního Vracova, ale také třeba ze Sobůlek. „Máme tady ale také hosty z Trnavy,“ podotýká místostarostka Irena Koukalová Uličná.

Veselé a zpěvné zástupce má v průvodu i Horácko, a to díky souboru z městyse Okříšky. „Ve Bzenci jsme podruhé, poprvé to bylo před pěti lety. Pozvala nás Lucie Hacarová, která tady vede dětský soubor. Moc se nám tady líbí, atmosféra je úžasná. Je tady opět krásně, svítí na nás sluníčko, ochutnáváme vínečko a burčák,“ říká vedoucí folklorní souboru Okřešánek Ilona Mikešová.

Procesí s vozy, které vezou boha vína sleduje také Jaroslav Růžica. „Jezdíval jsem průvod snad od začátku, s černými koňmi a kočárem jsem vozil kněžnu. Vzpomínky ještě u srdíčka zahřejí. Na průvod se podíváme rádi, ale nemusíme se zúčastňovat. Klobouk dolů, obdivuju všechny, co se do něho zapojí. Je s tím strašně moc práce, jen než nachystáte koně a všechno vypucovat, za dvě hodiny to tři lidi neudělají,“ přibližuje uznalý Bzenčan.

Slavnostní krojovaný průvod s několika stovkami krojovaných se pak postupně dostává z Olšovské ulice na náměstí Svobody, kde pak pokračuje hlavní program.