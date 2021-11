Radnice už připravuje prodej dalších sedmi bytů s vyvolávací cenou od 1,2 milionu za jeden po 3,6 milionu. Pro zájemce se otevře nová veřejná soutěž druhou prosincovou středu. Přitom do základů se mají stavební dělníci pustit zhruba za půlroku. „Stavební povolení jsou vydaná. V tuhle chvíli se dopracovává realizační projektová dokumentace pro objekty A a B. Předpokládáme, že se v prosinci zahájí zadávací řízení, tedy výběr zhotovitele,“ přiblížil v pátek aktuální stav veselský starosta Petr Kolář.

V ideálním případě má začít výstavba v květnu příštího roku, tedy v době dokončení prvního z trojice domů v komplexu Rezidence Nová tržnice. „V průběhu následujících dvou let by mělo vzniknout dalších patnáct bytových jednotek v sekci B a devět bytů v menší sekci A,“ shrnula mluvčí radnice Žaneta Jančaříková.

Jak připomněl starosta, vedle nových bytových domů se spodními obchodními prostory má vzniknout i parkoviště. „S prvním veřejným dobíjecím místem pro elektroauta v našem městě,“ podoktl Kolář. Směrem k sídlišti Chaloupky má vyrůst i nové dětské hřiště s klidovou zónou včetně vylepšeného prostoru pro venčení psů.

Je zajímavé, že osmnáct bytů stavěných na bývalé tržnici v sekci C tvoří téměř polovinu zahájené bytové výstavby v nových bytových domech v celém hodonínském okresu za prvních devět měsíců tohoto roku. Těchto bylo totiž podle nejnovějších čísel statistiků v okrese jednačtyřicet.

Stejný zájem jako o byty měli kupující i o městské parcely pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hutník. O šest parcel se do poslední listopadové aukce přihlásilo čtyřicet účastníků. Opět uspěli podle informací z radnice podobně jako u bytů mladí zájemci. „Mám radost, že mezi vítěznými uchazeči jsou zejména mladé rodiny z okolí, které se tady chtějí natrvalo usadit,“ řekl starosta s tím, že právě místní mladé rodiny s dětmi se město snaží zvýhodnit.

Další dvě kola dražby o celkem třináct městských parcel o rozlohách zhruba 700 až 1400 metrů čtverečních mají být v první polovině příštího roku. Vyvolávací cena v listopadovém kole aukce se pohybovala kolem jednoho milionu korun za jeden stavební pozemek, kterém by pak měl vítězný zájemce do pěti let postavit rodinný dům. Práce na potřebném zasíťování s novou cestou i osvětlením mají podle radnice začít s ohledem ke klimatickým podmínkám v únoru, případně březnu příštího roku.

Na Hutníku jde o druhou, větší etapu, v první už město prodalo třináct parcel. Na řadě z nich jsou vidět i nové domy. Přesto ve statistikách dokončené výstavby ale hodonínský okres dosahuje na jižní Moravě nejnižších čísel. „Růst dokončené výstavby byl zaznamenán ve všech okresech kromě okresů Brno-město, Břeclav a Hodonín,“ shrnula čísla za za první tři čtvrtletí tohoto roku Milada Jonášová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády očekává zmínění růstu cen nemovitostí, pokud splátka hypotéky trvaleji naroste o tisícovky měsíčně. „Zřejmě ale nelze čekat zastavení, ba propad cen realit. Zvolnění jejich pandemického citelného zdražování ovšem ano,“ doplnil ekonom.