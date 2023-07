Přitom šlo o desítky tun nezákonně vyvezeného materiálu. „Původně to byla jenom skládka bioodpadu a částečně také zeminy. Jenže pak tam lidé vozili odpad, jako jsou plasty, papír, asfalt, betony, dlažbu a vlastně téměř cokoliv, dokonce tady vysypávali i igelitové pytle. A samozřejmě to tam být nemůže,“ upozornil ředitel Služeb města Veselí nad Moravou Miroslav Jahoda.

Pracovníci Služeb tady přitom měli uloženou zeminu, kterou postupně zpracovávali recyklací a biologický materiál. Ten naopak po roztřídění a rozdrcení ukládali do kompostáren. Tuto práci jim ale výrazně zkomplikovala nezodpovědnost těch, kteří na odkladiště naváželi množství materiálů, co tam nepatří. „Problém byl například v tom, že sem přes noc dokázali někteří podnikatelé navést deset až patnáct tun znečištěné zeminy ze stavby. Na náklady města se to pak všechno muselo odklízet. Odvoz této suti a neznečištěné zeminy na místo k tomu určené nás vyšel na sto tisíc korun,“ sdělil ředitel. Veselské technické služby se situaci vypořádaly tak, že své odkladiště přesunuly na jiné místo ve Veselí. Samotný prostor v Milokošti vyčistily.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Viníky nelegálního návozu se zatím nepodařilo průkazně dopátrat. „Upozorňujeme, že vytváření černých skládek je přísně zakázáno,“ uvedla mluvčí veselské radnice Simona Dufková. Navíc za takové soustřeďování neodděleného odpadu hrozí původci až padesátitisícová pokuta.

Kromě toho Veselané bojují s pokusy i o založení skládky. „Občané a firmy zakládají černé skládky po celém území Veselí nad Moravou, především v odlehlejších zatravněných nebo křovinami zarostlých částech. Objevují se tam části aut, pračky, ledničky, televize či skříňky. Každou středu tak necháváme objíždět tyto lokality v katastru města a naplní se zhruba dvě malé dodávky odpadu. Necháváme je pravidelně odvážet, aby tyto ležící věci nepodněcovaly lidi k přiložení dalších,“ vysvětlil ředitel veselských komunálních služeb s tím, že se objevují i případy odhozených pytlů s plasty, a to je ve Veselí nepřetržitě otevřené sběrné místo.

Podotkl, že situace týkající se vznikajících černých skládek je zarážející především vzhledem k tomu, že veselské sběrné místo je otevřené nonstop a vytříděný odpad tady mohou lidé uložit zdarma. Jak sdělil velitel zdejší městské policie Rostislav Prax i tady se navíc využívá kamerový systém, který pomáhá k tomu, aby příchozí správně rozdělili přivezený odpad.