Instalace povrchu pro bruslaře obehnaná mantinely je v plném proudu. „Kluziště by mělo být hotové tři dny před zahájením provozu. To je naplánované na sobotu druhého prosince,“ informovala v úterý mluvčí veselské radnice Olga Svoják.

Kluziště má být poté v provozu každý den od devíti ráno do devíti večer. „Až do poloviny února. Pak se uvidí podle počasí. Pokud bude přát, tak se provoz bude prodlužovat. V prosinci provoz kluziště přizpůsobíme vánočním trhům,“ nastínil plány provozovatel s tím, že bruslaři mají mít k dispozici bufet s občerstvením i zázemí pro přezouvání a také možnost zapůjčit si brusle a přilbu.

Ve stáncích koupí gyros i svařák

Od pondělí do pátku bude dopoledne i čas kolem oběda patřit kluziště školním dětem. Pak si má na své přijít veřejnost a večer se od pondělí do čtvrtku mezi mantinely dostanou hokejisté. Ti už podle provozovatele také projevili svůj zájem.

A ceny veřejného bruslení? Děti do šesti let budou mít blok bruslení zdarma, mládež od šesti do osmnácti let zaplatí třicet korun a dospělí padesát. Otevřené kluziště má být k dispozici zájemcům pro veřejné bruslení za vánočních trhů i při akcích pořádaných na náměstí Veselským kulturním centrem v soboty druhého, devátého a šestnáctého a za Novoročního ohňostroje.

A co se bude dát koupit ve stáncích a foodtruckích? „Nabídka jídla má být od klasických bramboráků, langošů, patentů, placek, pak také tousty, gyros či trhaná masa. Co se týká pití, tak nesmí chybět vánoční punče, jak alkoholické, tak nealko. A samozřejmě svařáky, a to včetně netradičního svařáku z pivního chmele a sladu,“ přiblížil Pančík.

Stánkaři ve Veselí mají nabízet také řemeslné výrobky, keramiku, vyřezávané nádobí, adventní věnce a různé zboží související s Vánoci. Paletu produktů mají na náměstí Míru obohatit také farmáři, například se svým sortimentem sýrů nebo včelích produktů.

Trhovci si vyberou akci

Nabídka bude v jednotlivé dny pravděpodobně různá, a to podle aktuálních trhovců. „Mohou si vybrat akci, víkend nebo celé vánoční trhy, které budou oficiálně od druhého do třiadvacátého prosince,“ vysvětlil Štěpán Pančík, vítěz veřejné soutěže. Mimo jiné do ní se přihlásily ještě provozovatelky veselského lanového centra.

Letošní pojetí adventu na náměstí Míru bude mít premiéru nejen díky novému provozovateli, ale především díky zde umístěnému venkovnímu kluzišti. To sice město pořídilo už v roce 2017, ale bruslaři jej využívali na jiném místě, a to u Panského dvora. Tedy mimo poslední zimu.

Zdroj: Deník/Petr Turek

„V minulém roce se zimní kluziště neprovozovalo s ohledem na extrémně navýšené náklady na elektrickou energii. Aktuálně již máme vysoutěženou cenu dodávek elektřiny na příští rok, a ta je výrazně příznivější než ceny předchozí,“ uvedl již před měsícem veselský starosta Petr Kolář.