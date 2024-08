Silnice mezi dvěma okružními křižovatkami v nejlidnatějším sídlišti ve Veselí nad Moravou se v nejbližších dnech výrazně promění. Dvořákova a na ni navazující část ulice Hutník mají totiž projít změnami znatelnými na první pohled. Ukončení prací navíc uvolní od začátku srpna obousměrně uzavřenou silnici, což zřejmě přivítají nejen obyvatelé blízkých bytových domů, ale také majitelé tamních garáží.

Ulicí má totiž brzy zavonět čerstvě pokládaný asfalt. „Zítra to tam odfrézujeme. A nebude-li nějaký problém s počasím, tak bych to tam do konce týden rád dostal komplet dobalené,“ přiblížil v pondělí odpoledne Deníku plán pro nejbližší dny stavbyvedoucí Petr Šikula.

Následně mají po konzultaci s policií a městem v opravovaném úseku postupně přibýt bezpečnostní prvky v podobě kvarteta nových prahů. Je tak možné, že se na nyní uzavřené silnici spustí provoz už v průběhu příštího týdne, a to ve směru od Blatnické ulice. Tedy od v závěru července otevřeného nového kruhového objezdu na silnici I/54.

Jak uvedla mluvčí veselské radnice Olga Svoják, město provádí opravy asfaltových povrchů, které byly značně narušeny i zvýšenou dopravou v minulých letech. Touto ulicí totiž vedly objízdné trasy. „Po celou dobu trvání stavby doporučujeme řidičům využívat dočasnou parkovací plochu, která se nachází za okružní křižovatkou Hutník,“ přiblížila mluvčí provizorní parkoviště mezi železničním přejezdem a novou výstavbou rodinných domů.