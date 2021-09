Místostarosta Pavel Bouda předpokládá, že by do konce října měli mít stavbu předanou. „V průběhu listopadu se předpokládá její otevření,“ doplnil místostarosta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.