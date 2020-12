Rozpočet mají zastupitelé posvětit příští pondělí. „Jde o jednoznačně nejtěžší rok. Na 2021 rozpočtujeme zhruba třicetimilionový pokles příjmů ze sdílených daní způsobený ekonomickou situací v souvislosti s pandemií. Dalších téměř patnáct milionů jde do mínusu s ohledem na zvažované zrušení superhrubé mzdy,“ přiblížil veselské ztráty starosta Petr Kolář.

Daňové příjmy Veselí



* Schválený rozpočet 2020:

199 milionů korun



* Poslední úprava rozpočtu 2020:

162 milionů korun



* Návrh rozpočtu 2021:

157 milionů korun



zdroj: MěÚ Veselí nad Moravou

Na zmiňovaný propad příjmů zareagovalo vedení několika škrty. „Ponižovali jsme zejména provozní náklady, a to jak města, tak všech našich organizací, tedy technických služeb, Vesbytu či škol,“ uvedl starosta. Co se týká investic, tak Veselané zatím odkládají plánovanou rekonstrukci Kina Morava.

Zato budou pokračovat práce, na které si radnice letos půjčila 140 milionů korun, a to i přes kritiku z opozice. Nejde ani tak o jarní zahájení výstavby prvního z trojice polyfunkčních domů na tržnici, ale o odstartovanou druhou etapu přestavby největšího náměstí. „Vedení města se pustilo do drahých a kontroverzních projektů, které občané nevnímají pozitivně. Je to především náměstí Míru, které bude město ve finále stát více než dvě stě milionů korun,“ upozornil opoziční zastupitel Vilém Reichsfeld. Podle něj je město historicky předlužené. „Má asi 220 milionů úvěrů, což se blíží jeho celkovým příjmům. Vznikají vážné pochybnosti, zda bude schopno některé akce bez dalších úvěrů dokončit,“ varoval zastupitel.

Jiný názor má veselský fyzik a někdejší poslanec Ivan Ohlídal. „Vypořádat se s komplikovanou situací nebude jednoduché, ale jednotlivé části rozpočtu se podařilo poměrně dobře vyvážit. Do budoucna bych byl pro větší skromnost, aby nevzrostlo zadlužení města. Zřejmě totiž přijde hospodářská krize,“ řekl pětasedmdesátiletý Veselan.

Město totiž ještě splácí půjčky za první etapu modernizace náměstí Míru, za přípravu průmyslové zóny a za stavební úpravy bytového domu v Benátkách. Podle slov starosty se radnice právě kvůli sníženým příjmům nechystá do dalších staveb, u nichž nemá zajištěnou finanční spoluúčast. Každopádně se ale mají místní i turisté v příštím roce dočkat nové cesty u přístavu.