„Od dubna do září tady bude sloužit těm, co přijdou na beachvolejbal,“ uvedl za spolek Veselí v pohybu Martin Juřík. Připomněl, že například začátkem září pořádají až dvoudenní turnaj v plážovém volejbalu. Pátého února naopak tribunu obsadí ti, co budou chtít sledovat dění na ledě, při tradičním místním hokejovém turnaji.