„Ocenění Sudoměřicím přeju, je to krásná obec a žijí tady velice dobří a uctiví lidé. Navíc tady mám ženatého syna i další rodinu. A děti? Ty tady parádně zdraví,“ pousmála se jedna z cyklostek Anna Hujsová.

Sudoměřice si postup a zlatou stuhu zasloužily za bohatý společenský život. Další plusy u poroty získaly za péči o tradiční zástavbu a podporu folkloru. Porotci ocenili také protipovodňová opatření i moderní chytrá řešení, která kromě místních mohou využívat například cykloturisté.

Titul Vesnice roku potěšila například Janu Veverkovou. „Je to super a obec si to určitě zaslouží. Je fajn, jak se to u nás rozvíjí, pořád se tu něco děje a starosta se snaží,“ svěřila se v centru vítězné jihomoravské vesnice mladá žena.

Přínos starosty včetně toho bývalého Stanislava Tomšeje ocenila rovněž Květoslava Nemšovská. Na toho současného Františka Mikésku pak nedala už vůbec dopustit. „Máme strašně dobrého a šikovného pana starostu. Sudoměřice získaly ocenění oprávněně. Pořád se u nás buduje, obec vzkvétá. To vidíte, den ode dne. Tady se něco opravuje, tam se sází kytičky, je to úžasné,“ řekla Nemšovská.

Atmosféru nové jihomoravské vesnice roku si ve čtvrtek dopoledne otestovala také Lenka Bendová z Prahy. Ta do Sudoměřic přišla z Lanžhota. „Sudoměřice se mi líbí, jsou moc pěkné. Sice jen procházím, ale estetický dojem je pěkný,“ podotkla turistka, která pak pokračuje dál na Radějov a Kuželov.

Ocenění mají Sudoměřičtí převzít slavnostně na domácí půdě 31. července. Zlatá stuha velice potěšila i starostu. „Je to hlavně ocenění pro naše lidi a volnočasový život u nás. Zvláštní dík patří lidem, kteří se snaží připravovat různé akce a vyžití pro ostatní,“ uvedl sudoměřický starosta František Mikéska.

Jak připomněla mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková, komise také ocenila přípravu protipovodňových opatření ve spolupráci s místním zemědělským podnikem a Státním pozemkovým úřadem.

„V oblasti tvorby a péče o veřejná prostranství obec vhodně navazuje na tradiční i moderní architekturu. Záměry konzultuje s odborníky. Plochy jsou zakládány profesionálně i zapojováním obyvatel a spolků do tvorby a péče o životní prostředí,“ nastínila mluvčí.

Sudoměřičtí využívají také chytré novinky. Příkladem jsou stojan s nabíjením a servisem pro jízdní kola a solární lavička, které jsou v centru obce naproti památkově chráněného zemědělského dvora z osmnáctého století. Naopak ve zmíněné historické budově obec právě nechává dodělávat prostory pro komunitní centrum.