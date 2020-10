Z toho jen dva chtějí řídit zimní stadion či městskou halu. „Všichni prošli formální kontrolou a budou následně vyzváni k osobní účasti na pohovorech a testech, které budou v příštím týdnu,“ přiblížila další postup u obou výběrových řízení mluvčí radnice Petra Kotásková.

O vedení domu kultury se sice uchází devět zájemců, stále ale pokračuje petice proti tomuto konkurzu. Ta zároveň podporuje stávajícího ředitele Marcela Řimáka. Její hlavní organizátorka Markéta Rašková podle svých slov odevzdala na podatelnu městského úřadu archy s 581 podpisy. „Petice pokračuje. Čekám totiž na vysvětlující odpověď z radnice, s níž chci seznámit podepsané,“ uvedla Rašková.

Řimák, který vede hodonínský kulturní dům i kino od roku 2011, se do konkurzu nepřihlásil. „Jsem přesvědčen, že je to divadelní fraška, a je pod mou úroveň, se jí účastnit. Budu překvapen, když bude vybrán někdo úplně cizí, mladý a nadějný. Myslím si ale, že od samého začátku to bylo pro někoho nachystané,“ řekl současný ředitel hodonínského Domu kultury.

Podle vyjádření radních šlo u vyhlášení výběrových řízení o rozhodnutí koalice, která si představuje ve vedení obou příspěvkových organizací města ředitele s vizí, kam a jak dál posunout oblast kultury a sportovní infrastruktury. Současné ředitele ale městská rada neodvolala.