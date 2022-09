Zdroj: Deník/Petr Turek

Na posledním zastupitelstvu při odpovědích na dotazy zastupitele Lukáše Fridricha představil i srovnání s poslední sezonou starého koupaliště, tedy rokem 2019. Tehdy dorazilo za koupáním do rozlehlého areálu více než pětadvacet tisíc lidí. Tedy zhruba o pět tisíc více než letos. Jenže po přepočtu na dny provozu byla návštěvnost podstatně vyšší letos, a to v průměru o 130 lidí za den. Mezi těmi prvními hosty nového letního koupaliště byla například Veronika Svobodová. „Chtěly jsme se podívat, co je tady nového, včetně stánků. Co vidím, tak to vypadá super, krásný je i vodní hříbeček. Také je tady hodně lidí, což se dalo čekat,“ svěřila se jedna z návštěvníků. Těch zavítalo do areálu provizorním vstupem mezi 21. červencem až 3. zářím více než dvacet tisíc, mezi nimiž byl mimo jiné i herec Ivan Trojan. Ten do Kyjova přijel na basketbalový kemp.

Provozovatelé ale pozitivně hodnotili nejen zvýšenou návštěvnost, ale také výrazné snížení provozních ztrát. Ty u starého koupaliště se špatně těsnícími bazény přesahovaly za sezonu tři miliony korun. Letos se Kyjovští dostali pod dvě sta tisíc korun. „Máme výnos, který byl milion 357 tisíc. To je částka, která je dána i zkušebním provozem, kdy jsme měli nižší vstupné s průměrnými jednašedesáti korunami, studie proveditelnosti počítala se sedmdesáti korunami. S těmi by byl výnos ještě o něco vyšší,“ uvedl ředitel kyjovského aquacentra Ivo Cerman.

Infoblok městské koupaliště Kyjov:



Celková návštěvnost

2022 (od 21. 7.): 20 123 lidí

odhad dle studie: 17 536 lidí

2019 celá sezona: 25 722 lidí

průměrná denní návštěvnost

2022: 490 osob

dle odhadů studie: 390 osob

2019: 360 osob

hospodářský výsledek

2022: - 190 906 Kč

odhad dle studie: - 411 140 Kč

2019: více než – 3 miliony Kč

Každopádně příští sezona má být úplně jiná. „V červnu příštího roku by měl být uveden do provozu celý areál,“ řekl ve čtvrtek Deníku místostarosta.

Návštěvníkům by se tak měla otevřít i krytá část se saunovým světem. Právě na tom v současnosti dělají pracovníci vítězné firmy, která vyhrála výběrové řízení na nový koupací areál s nabídkovou cenou 285 milionů korun bez DPH. „Momentálně dokončují podzemní patro. V nejbližších dnech by se měli vrhnout na skeletem celého objektu, což by mělo být hotové do konce listopadu. Pak se vrhnou na vyzdívky. V příštím roce už by se měly dělat ty méně hrubé práce. Začne se dělat uvnitř, svařovat bazény a pracovat na interiérech,“ nastínil Čmelík.