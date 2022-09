Před postupně nastupující stavební technikou při záchranném výzkumu odkryli archeologové více než pět set hrobů. V následujících měsících se mají ostatky zemřelých dočkat nového pietního uložení do země. „Nyní je většina kosterních pozůstatků očištěná a antropoložka z nich určuje věk, pohlaví, výšku postavy, nemoci a zranění. Čekáme ale spíše zpřesnění toho, co jsme zdokumentovali v terénu či doplnění, což se týká třeba pohlaví nebo stáří,“ sdělila vedoucí archeologického výzkumu Michala Přibylová ze společnosti Archaia Brno.

Po antropologické analýze by tak mělo být jasné, kolik objevených ostatků z 534 lidí patřilo mužům a kolik ženám. Ty pak bude možné roztřídit i do jednotlivých věkových kategorií. „Dojde tak k určité konkretizaci zemřelých. Zjistíme tak, kde leželi muži, kde ženy a kde třeba zhruba pětileté dítě,“ vysvětlila archeoložka.

Pod budoucí silnicí archeologové objevili dalších šedesát mrtvých

Místní své zemřelé pohřbívali od třináctého až do devatenáctého století u kostela Panny Marie, původně zasvěceného svatému Bartoloměji. Většina letošních nálezů spadá hlavně do novověké fáze pohřebiště, jehož rozsáhlost dokumentují objevy až daleko za kostelem. I ty poslední, ze Svatoplukovy ulice, jsou hlavně ze sedmnáctého a osmnáctého století. „Na některých kostech byly znatelné doklady tuberkulózy,“ podotkla Přibylová.

Zároveň připomněla, že v odkrytých hrobech šlo o běžnou místní populaci. Podle výbavy by tak nemělo jít o nějaké velmože či elity tehdejší společnosti. Tedy spíše o lidi, kteří prožívali na Veselsku svůj obyčejný život i s jeho tehdejšími úskalími. „Vypadá to, že u starší populace bylo běžné, že byla už bez zubů,“ nastínila archeoložka i to, co zde pohřbeným chybělo.

Mezi nálezy jsou hlavně růžence, křížky, někdy i kování či víko rakve, ale také dokonce lemování rubáše, tedy prostého roucha pro zemřelé. Smutnou zajímavostí je pohřebná zřejmě matka s dítětem, zemřely pravděpodobně při porodu.

Vzpomínka i na pohřebišti

Minulý týden zahájili archeologové s představiteli města jednání o osudu zachráněných ostatků bývalých obyvatel Veselí a sousedního Předměstí, kde se hřbitov nacházel. „Po dokončení základního antropologického průzkumu, což by mělo být v řádu měsíců, počítáme s tím, že by kosterní pozůstatky byly uloženy ve Veselí na hřbitově. Město vyjádřilo přání spolupracovat. Bereme věc tak, že jde o pozůstatky předků řady veselských rodin. Takže bychom byli rádi, aby byli pietně pohřbeni,“ sdělil veselský starosta Petr Kolář.

Navíc určitá vzpomínka na zesnulé Veselany by mohla vzniknout i nad bývalým pohřebištěm. „Říkali jsme si, že se zřejmě domluvíme s veselskou farností, která je vlastníkem pozemku kolem kostelíka Panny Marie, že bychom tam rádi vytvořili pietní místo. To by připomenulo, že tam byl historický veselský hřbitov, kde leží řada předků,“ doplnil starosta.

Podle archeoložky je ještě možné provést genetickou analýzu, která by přiblížila i příbuzenské vztahy mezi pohřebnými. Vzhledem k finanční nákladnosti se s ní ale minimálně v nejbližší době nepočítá. Pro její provedení navíc není zapotřebí celých koster. „Tato analýza se dělá ze zubních stoliček,“ podotkla Přibylová.

Na současném povrchu nad vyzvednutými archeologickými nálezy se už vše připravuje k plnému zatížení silniční dopravou. „Veselí nad Moravou bude opět průjezdné bez dopravního omezení od devátého září, kdy zprovozníme dvě budované okružní křižovatky, včetně opravených silnic v centru města,“ uvedla mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.