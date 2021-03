Kyjovští tak chtěli využít konce vegetačního klidu pro prosvětlení a také provzdušnění tohoto veřejného prostoru. „Je to práce zhruba na dva týdny. Jde minimálně o deset druhů keřových porostů,“ přiblížil ředitel kyjovských Technických služeb Vladimír Šimeček.

Podle místostarosty Daniela Čmelíka jde o dílčí krok k budoucímu oživení městského parku. „Ten byl doposud neprůhledný, nepřívětivý a chodilo do něj málo lidí,“ připomněl místostarosta s tím, že ve stinných místech se navíc shromažďovali konzumenti návykových látek.

Prosvětlenou podobu si pochvaluje. „Park prokoukl a vypadá krásně. V příštích měsících uvidíme, jaký bude mít prořezání keřové patra vliv na to, aby sem více lidí chodilo trávit více času a využívalo zelené plochy, třeba i tím, že si tady rozdělají deku a piknikově poobědvají,“ přiblížil Čmelík.

Letos nebo v příštím roce by se pak podle něj mohlo vytipovat v parku vhodné místo pro veřejně přístupný grillpoint, kde by si příchozí mohli ugrilovat maso či zeleninu. Kyjovští navíc v dalších letech plánují i vyčištění a úpravu koryta říčky Kyjovky, která tvoří západní hranici parku. „Nabízí se právě spojení s revitalizací parku s tím, že by se Kyjovka zatáhla jako nějaké slepé rameno do parku,“ nastínil možnou proměnu místostarostu. Také dodal, že se plánují i úpravy na východní hranici parku v ulici Svatopluka Čecha. Ty by měly navázat na už provedenou rekonstrukci vjezdu na městský stadion. „Jedna z variant využití části této ulice je ta, že by tam vznikly podélné nebo šikmé parkovací místa směrem k parku,“ doplnil Čmelík.

Už v současnosti nabízí okolí parku zajímavou podívanou, jak přibližuje loni vydaná Architektonická mapa Kyjova. Jde například o několik zajímavých domů, blízký sportovní areál a také dosluhující koupaliště. Bohatá je ale také historie samotného parku, od jehož založení uplyne v příštím roce už sto padesát let.

Původně se ale rozprostíral jen mezi Kyjovkou a mlýnským náhonem, který tekl v trase současné hlavní cesty parkem. „Pozemky pro nový park na protějším břehu zakoupil v roce 1899 Václav Paterna a v roce 1924 dochází k rozšíření parku a k jeho pojmenování sadem Václava Paterny,“ uvedla v knize Kyjovské proměny historička Blanka Pokorná. Paterna byl kyjovským stavitelem a také poslancem Moravského zemského sněmu. Sad ale pak měnil svůj vzhled i jméno, například na sad Legií.

K jednasedmdesátým narozeninám dostal v Kyjově nevšední dárek sovětský diktátor. Od prosince 1949 totiž park opět měnil jméno, a to na Stalinovy sady. U vstupu se dokonce stála busta tohoto bolševického vůdce. Jeho pomník byl pak v roce 1990 odstraněn. V roce jeho skonu se ale proměnil i park, vznikla tady vodní nádrž. Původně pro hasiče, později i pro ryby i lekníny. „Nejdříve zmizely rybičky a lekníny, pak vodotrysky, pak voda a nakonec i nádrž,“ přiblížila vývoj historička. Vodní prvek následně nahradilo dětské hřiště. (pt)