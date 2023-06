Poprvé naplno a ještě zadarmo se v pátek otevřelo nové vícegenerační lanové centrum v přístavu ve Veselí nad Moravou. Na dohled Baťova kanálu vyrostlo 3D bludiště s dominantou v podobě modrobílého majáku, který s dalšími atrakcemi ve stylu vodního světa zaplavily především dovádějící děti.

Otevření nového vícegeneračního lanového centra ve Veselí nad Moravou. | Video: Deník/Petr Turek

Ty čekalo také množství překážkových drah v sítích. Mohly tak vyrazit do sekcí chaluhy, rybí hejno, bubliny, rybářskou síť či lekníny. Za zábavou se hosté lanového centra dostávali až do výšky jedenácti metrů a z majákové rozhledny měli město jako na dlani. Při pěkném počasí se odtud dá dohlédnout až na vrcholky Bílých Karpat. Nové vícegenerační 3D bludiště je připravené pro návštěvníky už od čtyř let, ale unese i dospělé. Se svými ratolestmi si tak jednotlivé atrakce mohou projít také rodiče.

Tuto možnost také řada z nich hned po otevření využila. Lanové centrum obsadily samozřejmě především děti. „Spokojenost je velká, přišlo k nám totiž opravdu hodně návštěvníků. Podle ohlasů na Facebooku jsme očekávali, že se lanové centrum pěkně zaplní, už před týdnem jsme totiž na dnešek měli přihlášených devět set lidí,“ přiblížila Andrea Husáková, jednatelka společnosti provozující nové městské 3D bludiště.

Jak prozradila, mezi první spokojenými hosty byli dokonce návštěvníci až z Jablonce nad Nisou. „Byli nadšení. Všechny děti, které se tady proběhly, tak nechtějí odejít,“ podotkla provozovatelka. Ve vícegeneračním lanovém centru se tak líbilo i domácím návštěvníkům a také těm, co dorazili z blízkého okolí. Mezi nimi byla i Věra Šprtová s dětmi. „Jsme spokojení. S děckama jsme se sem těšily. Navíc jsou tady i prolézačky a pískoviště,“ svěřila se žena ze sousedního Moravského Písku.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Po páteční hojně navštívené premiéře najede v sobotu veselské 3D bludiště do klasického provozu. „Začínáme v deset dopoledne a končíme v devatenáct hodin. Vstupné na tři hodiny je sto korun,“ doplnila provozovatelka. Návštěvníci se zároveň mohou občerstvit ve zdejším bistru. Areál ještě čeká na dovybavení stínícími plachtami.

Za podobou vícegeneračního lanového centra stojí brněnský ateliér UniPark. Jeho stavba vyšla i s daní na sedmnáct milionů korun. Městu se podařilo na centrum získat dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech od ministerstva pro místní rozvoj.