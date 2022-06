O jeho stavbě u veselského přístavu bude ještě rozhodovat to, kolik peněz bude zbudování nového komplexu státu. „Stavba 3D bludiště je krokem správným směrem. Staré lanové centrum totiž sloužilo dětem až od dvanácti let a asi od sto padesáti centimetrů výšky. Novinku by si mohly užít děti od tří let, díky čemuž bude využitelnost daleko větší,“ přiblížil výhody Vojtěch Bártek. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Baťův kanál.