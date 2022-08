Kvalita silnice u kyjovského nákupního centra a dál směrem ke křižovatce u nemocnice se ale zatím jen zhoršovala, dosáhla až k havarijnímu stavu. V plánech pro tamní bezpečnější provoz na II/422 ve směru na Hodonín byla navíc i výstavba okružní křižovatky, s níž se ale pro nejbližší roky nepočítá. „Vypadá to, že v nejbližších letech nebude. Opravy jsme odkládali s ohledem na to, jestli se bude kruháč stavět, ale stav úseku se dál zhoršoval. Tak se opravuje už teď,“ sdělil vedoucí investičního úseku krajské Správy a údržby silnic Libor Olšák.

S pracemi za téměř čtyři a půl milionu korun začali zaměstnanci vítězné firmy už o víkendu. „Skončit by se mělo do jedenáctého září,“ upozornil vedoucí silničářů. Opravy začaly podle něj na nejhorším místě v blízkosti výjezdu od Kauflandu.

Pokračovat budou tento týden až ke křižovatce se silnicí I/54 a ten následující týden má pak přijít na řadu na novém povrchu vytvoření nového vodorovného značení. „Jsem rád, že krajští silničáři vyslyšeli mé výzvy a tento úsek opraví. V příštím roce na něj naváže sousední ulice Pod Kohoutkem, která si opravu zaslouží jako sůl. Už nyní řešíme možnosti financování,“ řekl kyjovský starosta František Lukl.

Ještě opravit nadjezd

Jak ho doplnil tajemník městského úřadu Filip Zdražil, před zdražováním stavebních materiálů cenový odhad nákladů na rekonstrukci silnice v ulici Pod Kohoutkem počítal s částkou kolem deseti milionů korun. Obojí opravy vítá i Michal Švagerka, ředitel Okresní hospodářské komory, která sídlí v blízké průmyslové zóně ve Svatoborské ulici. „Každé zlepšení dopravní infrastruktury je pro podnikání plus. Myslím si, že nejen místní, ale i zdejší firmy by ještě přivítali až po nadjezd opravu kostkové městské komunikace, na niž se napojují průmyslové zóny. Vznikají tady totiž velice nebezpečné situace, zvláště pro lidi, kteří tudy chodí do práce nebo tady bydlí,“ upozornil Švagerka.

S tím v pondělí odpoledne souhlasila i Emanuela Klimková, která opravovaným téměř půlkilometrovým úsek často projíždí. „Je dobře, že bude konečně nový povrch. Ještě by to chtělo opravit silnici směrem pod nadjezd,“ svěřila se žena. Zmiňovaný nadjezd nad železnicí tady vznikl v šedesátých letech, nahradil přejezd a pomohl k především lepší a rychlejší dostupnosti kyjovské nemocnice.

Kvůli současné opravě krajské silnice II/422 musejí řidiči počítat s částečnou uzavírkou. Od křižovatky u nemocnice až po Kaufland kvůli frézování a pokládce nového asfaltu je zavedený jednosměrný provoz. V opačném směru mají řidič využít objízdnou trasu pod nadjezdem ve směru na Kroměříž. Některé dny budou provoz řídit semafory.