Trávou prorostlé panelové bloky nahradí na téměř dvoukilometrové trase asfaltobetonový povrch. „Jezdíme tudy s malou dcerou na kole a docela to drncá. Navíc jde o poměrně frekventovanou štreku, takže bych kvalitnější povrch přivítal,“ svěřil se Patrik Žádník, který v lokalitě rád relaxuje už dvacet let, často i se psem.

I s teleskopickými holemi se tudy ve čtvrtek vydala na každodenní okruh Jarmila Trnková. „Je tady pěkné a klidné prostředí. Možná by ale povrch cesty měnit nemuseli, stačila by jen lepší údržba toho stávajícího,“ zamyslela se žena, která se do zdejších Očovských luk ráda vrací už skoro čtyřicet let.

Další redakcí oslovení obyvatelé Hodonína komfortnější povrch pro ně relaxační cesty hodnotí kladně. Navíc kolem ní má vyrůst sto šedesát olší lepkavých. „Vznikne tak působivá alej, která ozelení další část našeho města a dodá tolik potřebný stín návštěvníkům této lokality,“ přiblížil vedoucí radničního odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Maximální rychlost bude třicítka

Nová spojnice od Mrkotálek až k rozcestí pod přístavištěm vede po městských pozemcích. Radnice se dohodla na převodu investorství se Státním pozemkovým úřadem, který zakázku vysoutěžil za třináct milionů korun. „Po kolaudaci bude cesta bezúplatně předána do vlastnictví města v souladu se zákonem o pozemkových úpravách,“ vysvětlil Novák.

Na cestě pak bude povolená jako maximální rychlost třicítka. To doplní zákaz vjezdu pro motorová vozidla, s výjimkou pro uživatele a vlastníky přilehlých pozemků. „V další etapě se počítá s podobným komunikačním propojením až ke hřbitovu, kde se dá najet na cyklostezku,“ doplnil vedoucí.

Mnohem nákladnější investice je plánovaná na opačné straně nové asfaltové cesty. Tou je přístav pro osmdesát plavidel s napojením přímo na řeku Moravu, kde nebude chybět ani servisní centrum. „Nyní se zpracovává vlastní podrobná dokumentace a dělají se biologické průzkumy. Předpokládáme, že do června 2021 by mohl být proces posuzování vlivů na životní prostředí uzavřen,“ sdělil ve čtvrtek mluvčí republikového Ředitelství vodních cest Jan Bukovský s tím, že se předběžně uvažuje o zahájení stavební prací v roce 2024. Nový přístav zhruba za 266 milionů korun by se poprvé otevřel pro plavební sezonu 2026.

Nová cesta

kde: na jihovýchodě Hodoníně v lokalitě Očovských luk

propojí: Mrkotálky, sídliště Jihovýchod se Starou Moravou a přiblíží k přístavišti

délka: 1,64 kilometru

povrch: asfaltobeton

cena: 13,1 milionu korun

dokončení: 15. listopadu