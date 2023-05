Už před slavnostním zahájením plavební sezony na Baťově kanálu se přiblížila dvojice nových lákadel, které budou moci využívat hosté přístavu ve Veselí nad Moravou. Jeden se tahák sice ještě čeká na začátek stavby, ale druhý se otevřel zájemcům už první květnové odpoledne.

Slavnostní odemknutí Baťova kanálu v přístavu ve Veselí nad Moravou spojené s otevřením nového informačního centra. | Video: Deník/Petr Turek

Tím je nové turistické informační centrum. „Je takovým středobodem celého přístavu. Staráme se tak nejen o podávání informací, ale jsme tady také recepcí pro zdejší kemp a zajišťujeme zde online prodej lodních lístků a v naší péči je také sportovní část přístavu,“ přiblížil Vojtěch Bártek, ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, která tak nad přístavní lagunou získala nové sídlo.

Tuto provozní budovu nechalo postavit republikové Ředitelství vodních cest za více než devět milionů korun. „Součástí jsou také nové skladovací prostory pro půjčovny plavidel a údržbu přístavu. Věřím, že letošní plavební sezona naváže na předchozí úspěšné roky, kdy do přístavu zavítalo kolem šesti set lodí,“ nastínil šéf Ředitelství vodní cest Lubomír Fojtů s Veselí spolu s Petrovem jsou v současnosti hlavními centry plavby.

Druhou novinkou představenou na tiskové konferenci v přístavu byl podpis smlouvy mezi Ředitelstvím a firmou Aquatis na zpracování kompletní projektové dokumentace za přibližně dvaadvaceti milionů korun na stavbu plavebního okruhu Veselí nad Moravou – Vnorovy. Tento projekt zahrnuje i pro Českou republiku unikátní zdvihadlo, které má propojit Baťův kanál a řeku Moravu. „V příštím roce bychom chtěli zahájit rozšíření přístavu, což je technologicky i projekčně jednodušší. Následovat potom bude plavební zdvihadlo, které v současnosti u nás ještě není,“ sdělil Deníku investiční referent Ředitelství Martin Vavřička. Zmíněný komplex novinek ve Veselí a jeho okolí počítá s investicí mezi čtyři sta a pěti sty miliony korun.

Lanové centrum

Ještě tuto sezonu se mohou těšit na novou atrakci ve veselském přístavu mladší ročníky. Otevřít se tady totiž má lanové centrum. „Hotové by mělo být zhruba do měsíce. Počítáme s tím, že slavnostní zahájení bude poslední školní den,“ uvedl veselský starosta Petr Kolář.

Pro samotný Baťův kanál a plavbu v něm je důležitá zejména voda. Povodí Moravy zahájilo provoz plavebních komor už před slavnostním startem sezony, a to poslední dubnový pátek. Plavební komory budou v květnu a září v provozu od pátku do neděle, v červnu, červenci a srpnu se bude komorovat od úterý do neděle. „Baťův kanál svou konstrukcí a tím, že má poměrně malý spád, tak je náchylný k tomu, aby se při větších průtocích zanášel sedimenty. Proto je musíme pravidelně z koryta těžit, k čemuž nám slouží zimní přestávka. Navíc také opravujeme opevnění břehů, dochází totiž k jeho poškození v souvislosti s nárůstem plavidel,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Ten navíc připomněl současnou klíčovou investici pro vodu v Baťově kanále právě ve Veselí, a tím obnova nápustného stavidla.

Ministr dopravy Martin Kupka navíc doplnil, že už v příštím měsíci se bude otevírat rozšířené přístaviště ve Strážnici. „Už letos v červnu bychom tady chtěli otevřít dalších patnáct stání pro malá plavidla,“ dodal šéf resortu dopravy. Kromě něj do Veselí zavítal také ministr zemědělství Zdeněk Nekula či oba hejtmani sousedních krajů Jan Grolich s Radimem Holišem. Kromě nich se v přístavu objevili například scénárista a režisér Břetislav Rychlík či dvojnásobný kandidát na prezidenta Marek Hilšer.