Najednou se před hosty objeví písečná pláž u vodní hladiny. Zatím ale návštěvníky odrazuje plot a na ní cedule s nápisem Nepovolaným vstup zakázán. To se ale chystá vedení radnice změnit tak, aby na zdejším obecním pozemku po bývalém lomu na těžbu štěrkopísku mohlo vzniknout přírodní koupaliště. „Přírodní areál se budeme snažit postupně budovat několik let, ale již v roce 2023 bychom chtěli, aby tady bylo možné legální koupání,“ sdělil místostarosta Svatobořic-Mistřína Adam Pavel Špaček.

Možnost přírodního koupaliště se zamlouvá i Marii Kašné, která bydlí nedaleko. „Myslím, že by bylo fajn. Určitě bych přivítala, kdyby lokalitu upravili a přizpůsobili pro koupání. To místo by mohlo nalákat i více lidí,“ uvedla místní, která by jako milovnice otužování ráda využila koupaliště i mimo letní sezonu.

Problémy v Kyjově brány ztížily cestujícím nákup elektronického jízdného

Vedení obce chce okolí vodní plochy oplotit. Především kvůli udržení kvality vody. „Jedná se totiž o velmi čistou vodu. Hloubka je v některých místech víc než šest metrů. Koupání zde bude na vlastní nebezpečí, ale plánujeme zajistit jistý komfort pro návštěvníky příjemným prostředím,“ přiblížil místostarosta tří a půl tisícové obce s tím, že kompletní úpravy areálu budou trvat asi tři až čtyři roky. „To proto, aby nestála práce jinde v obci,“ podotkl Špaček.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Podle místostarosty nepůjde o žádný megalomanský projekt. Zmíněný komfort by měly zajistit převlékárny, bufet, toalety a posezení. Kromě čisté vody mají být velkým tahákem písčité pláže. Areál přírodního koupaliště lidé najdou u hranic katastrů Mistřína a sousedních Dubňan. Blízko je zároveň oblíbená cyklostezka Mutěnka, která v trase bývalé železniční trasy spojuje vinařské Mutěnice s Kyjovem. „Přírodní koupání je výborný nápad. S výjimkou jediného Lužáku v našem regionu taková možnost prostě chybí. Navíc skvělé bude spojení s Mutěnkou tak, aby si lidé mohli zajet na kole právě za koupáním v přírodě,“ řekl Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko.

Velkomoravané budou v Mikulčicích hájit ostrovní pevnost nové expozice

To potvrzuje i cyklista Jaroslav Kolísek z Hodonína. „Cyklostezka z Mutěnic do Kyjova patří mezi oblíbené na Slovácku, kdy je hojně využívána i jako spojnice okolních cyklostezek i k různým atraktivním místům. Cyklisté u ní najdou vinné sklepy, zámek Milotice, rozhlednu Mutěnice a další. Myslím si, že přírodní koupaliště tuto stezku pro cyklisty ještě více zatraktivní,“ doplnil Kolísek.