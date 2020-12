Kolem cesty na pekelníky čeká nebo je kus cesty doprovází i dospělí s překvapenými, a někdy i vystrašenými dětmi. „Ten vlasatý čert je nejlepší,“ říká před obecním úřadem jedna z maminek. To už kolem ní a dětí rachotí další strašidelné postavy.

Čerti, Mikuláš i andělé vyrážejí od obecního úřadu v Tasově směrem na Hroznovou Lhotu. „Od té doby, co u nás začali chodit obcí, tak si nenechám jejich obchůzku ujít. Je to snad už jedenáctý nebo dvanáctý ročník. Sice začínali asi ve čtyřech, ale pak jich bylo mnohem víc. V posledních letech se dokonce na ně přišlo k obecnímu úřadu podívat kolem 350 až 400 lidí, a to i z okolí,“ vzpomíná přihlížející Vlastimil Falešník s tím, že letos zůstala akce spíše utajená kvůli současným omezením.

VIDEO: Čertovský průvod