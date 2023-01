Poté, co se mezi cestujícími šíří kritika na stav některých souprav pendlujících po nově opraveném koridoru mezi Brnem a Blanskem, se na cestu vydává i reportér Deníku. Lokomotiva stojí, směle do vagónů.

Výstup cestujících i nástup dalších dvou je bez problémů. Žádné zaseknuté dveře. Na ně člověk naráží až po chvíli cesty vagonem. Jsou řádně označené žlutým letákem v několika jazycích. „Dveře nepoužitelné. Prosíme, použijte jiné dveře. Porte non utilisable. Tür unbenutzbar. Porta non utilizzabile. Door out of order.“

Kritika otvírání dveří vlaků na Blanensku: vážná nehoda, i průvodčí musí kopat

Další upozornění je nalepené na vstupu do chodbičky k jednotlivým kupé. „Výstraha: Výstupní dveře jsou staršího typu. Sledujte červené světlo nad nimi a svítí-li, nevstupujte do jejich blízkosti!“ Ok.

Hlavně to stihnout

Adamov-zastávka, Blansko, Blansko město. Vystupovat. Dveře jdou otevřít, ale, uf, chce to pořádně zabrat. Ženy nebo děti by měly problém. Cesta zpět. Do stanice Blansko-město o půl třetí odpoledne opět přijíždí stará souprava. Do prvního vagonu se snaží nastoupit dvě ženy.

Dveře mají být v pořádku. Žádná výstraha o jejich nefunkčnosti na nich není. Klikou lomcují marně a po několika vteřinách raději odbíhají k sousedním. Otevřít se je nedaří ani reportérovi Deníku. Nevadí, hlavně stihnout nastoupit jinudy. V následující stanici už dveře z venku otevřít jdou bez problémů.

Muže na Blanensku zachytil rozjíždějící se vlak, nemohl otevřít dveře

O několik minut později pak protějšími dveřmi vystupuje v adamovské zastávce dvojice teenagerů. Ještě před zastavením vlaku nezastírají mladíci obavy, že se jim dveře možná nepodaří otevřít podobně jako několikrát v minulosti. Zvažují i rychlý přesun přes celý vagon.

Nakonec dveře spolupracují a vystoupení nic nebrání. To dveře, které stávkovaly v Blansku, na adamovském nádraží opět zazlobí. Po otevření se neočekávaně prudce zabouchnou. To bylo o fous! Možná to chce nějaký grif a jezdit vlakem častěji.