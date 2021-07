Ještě na starý plechový plot psího útulku v Hodoníně Petr Přikryl namaloval velbloudy, antilopy, zebry, tygra, lva i papoušky. Zvířátky zvelebil i jiné zdi v útulku. Z něj ale po řádění tornáda příliš nezůstalo. „Když jsem viděl, jak útulek dopadl, tak jsem byl v šoku. Nedostávalo se mi slov,“ zavzpomínal na živlem vytvořený obraz zkázy hodonínský malíř, který svůj rukopis zanechal jak v areálu útulku, tak blízké a zastřešující zoologické zahrady.

Zbytky tornádem poničeného útulku pro psy v Hodoníně, tři týdny pro katastrofě. | Video: Deník/Petr Turek

Po ataku tornáda toho totiž z útulku příliš nezbylo. Se štěstím ale vyvázlo všech jedenáct vystrašených psů, kteří zůstali v kotcích, jimž vítr odnesl střechy. „Všichni byli v pořádku převezeni do útulku v Bulharech. Pět z nich bylo do týdne umístěno do péče nových majitelů,“ přiblížil další osud čtyřnohých klientů útulku ředitel zoologické zahrady Martin Krug. Menší polovina hodonínských psů sice ještě zůstává v Bulharech, avšak i jim by se mělo postupně dostat domácí péče.