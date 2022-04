To se otevřelo návštěvníkům pod nejvyšším vrcholem Kyjovska, na jižním svahu Strážovského kopce. Nyní má před sebou první prodloužený sváteční víkend. „Už dříve se tady lidé zastavovali. Teď si ale už mohou sednout, podívat se na tabuli, do výhledu i na zmenšení. Například tak mohou hledat a najít milotický zámek nebo nějaké místo v Bílých Karpatech,“ přiblížil strážovický starosta Petr Markus.

Hosté se navíc dočkají ještě druhé panoramatické desky. „Ta naváže na to, co je na prvním panelu. Přiblíží směr od Kostelce, přes Kyjov až po Milotice,“ řekl starosta.

Autor vyhlášených fotografií Moravského Toskánska i samotných snímků na panelu Radek Severa doporučuje návštěvu místa pod Strážovského kopce i proto, že se příchozí mohou pokochat tím, jak se okolní krajina proměňuje. „Ve Strážovicích je to velice pěkné už teď, když kvetou tamní keříky, které však velice rychle odkvétají. A tento týden už začínají kvést biosady v Šardicích. Koncem příštího týdne by mohla začít rozkvétat třešeň v Čejkovicích," přiblížil ve čtvrtek odpoledne zajímavé a zároveň očekávané proměny fotograf. Připomněl, že pak mohou diváci sledovat i kvetoucí řepku, trnky u Barborky, broskvoně u Kobylí či Čejče a do toho všeho ještě žluté květy pampelišek. „Je to jedna velká zahrada," pousmál se umělec.

Hlavní panoramatická fotka, která je k vidění na relaxačním místě už teď, vznikala loni na podzim. Druhé panorama vzniká na jaře. Návštěvníci výhledové odpočinkové zóny by jej mohli vidět už v nejbližších týdnech. A rady pro krásné panoramatické snímky dosahující do co největší vzdálenosti? „Musí být ideální podmínky, studená fronta a perfektně vyčištěný vzduch,“ prozradil Severa.

Jak připomněl starosta, na relexační místo přispěly desetitisícovým grantem kyjovské sklárny. Kromě výhledů, panoramatických i detailnějších fotografií najde příchozí v odpočinkové lokalitě v blízkosti silnice I/54 také nové posezení. To je v blízkosti chráněných památných lip a téměř sto let starého kamenného kříže. „Když se manželé Poláčkovi vrátili zdraví a v pořádku z ciziny, tak tady měli poslední zastávku,“ přiblížil starosta historii místa, s níž seznamuje další nový panel. Kříž má být upomínkou na návrat manželů Matěje a Anežky Poláškových z Německa, kam Matěj odešel za prací.