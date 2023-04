Projíždějící mohou už vidět některé z novinek, jako jsou vjezdové brány, rozdělovací ostrůvek nebo právě dělaný propustek. „Právě pracujeme na středovém kruhu. Pokud se všechno podaří, jak má, tak bychom rádi pokládali asfaltové vrstvy už v příštím týdnu, a to na straně k Hodonínu,“ sdělil stavbyvedoucí David Horák s tím, že se plánovaný harmonogram prací daří velice dobře plnit.

Přestavba křižovatky smrti u Hodonína odstřihla od města Ratíškovice i Pánov

Vnější průměr okružní křižovatky má být čtyřicet metrů. Uprostřed bude nasvícená téměř dvacítkou světelných bodů. Přibude ještě rozdělovací ostrůvek na straně k Ratíškovicím.

Podle informací od republikových silničářů řidiči po I/55 v prvních dvou fázích projedou jen s omezením nejvyšší povolené rychlosti. „V závěrečném období zde přibydou ještě semafory a vozidla budou projíždět kyvadlově jedním jízdním pruhem,“ připomněla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Proměna křižovatky smrti u Pánova zavře silnici. Místní pojedou po objížďkách

Původní plány naznačovaly to, že by měla stavba za více osmnáct milionů korun bez daně přejít do třetí fáze, a tím pádem také do řízení semafory zhruba od začátku května. Dle aktuálních informací ze staveniště by mohl odstartovat provoz kyvadlovou dopravou ale už ve druhé polovině tohoto měsíce, tedy v dubnu.

Předpoklad zprovoznění stavby je podle silničářů ještě červnu. Semafory by tady měly řídit provoz zřejmě do konce května, pak ještě mají pokračovat práce například na vodorovném dopravním značení.

Křižovatka smrti u Pánova se na objezd změní na jaře. Místo má zůstat průjezdné

Zatím má stavba za sebou šest týdnů, tedy i šest týdnů objízdných tras pro ty, kteří by jinak projížděli křižovatkou po krajské silnici II/432. „Nejsou nějaké problémy s tím, že by tam do zákazů vjezdu vjížděla auta. Řešili jsme jen jednotlivé případy,“ přiblížil šéf hodonínských strážníků Jindřich Vašíček. To ale i dohled policie na zdejší dopravu potvrdili také stavbaři na místě.