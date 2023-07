Zcela jinou trasu musel v pondělí zvolit i Vladimír Klobása, který vyrazil autem na chatu do sousedního Radějova. „Jeli jsme od Bzence. Přijeli jsme do centra Strážnice a najednou konec. Naštěstí to tady znám a vím, kudy se to tady dá objet. Cizí řidiči tady ale musejí být ztracení. Pokud by za námi měla přijet na chatu návštěva, tak jim doporučím, aby přijela až za týden, kdy to tady má být průjezdnější,“ přiblížil chatař své dojmy ze strážnických uzavírek u Veselské brány.

Právě tam v pondělí pokračovala pokládka nové asfaltové vrstvy. Práce na opravách povrchu silnice I/55 se za týden výrazně posunuly od příjezdu do města přes přejezd směrem do centra Strážnice. „Aktuálně opravujeme část silnice od železničního přejezdu po Veselkou bránu. Opravovaný úsek řidiči objíždějí přes Bzenec a Veselí nad Moravou,“ informovala v pondělí odpoledne mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Připomněla, že objízdné trasy jsou přehledně značeny. „V termínu od jednadvacátého července bude možné úsek od Veselské brány po prodejnu ovoce zelenina Ulman objíždět po ulici Jana Skácela,“ přiblížila mluvčí.

Práce pokračují po etapách, k nimž se váže i konkrétní dopravní omezení. Silničáři předpokládají, že práce ve Strážnici dokončí nejpozději do konce prvního srpnové týdne. „Pokud nám bude počasí přát, tak stihneme dokončení i dříve,“ podotkla Trubelíková.

Uzavřený přejezd

Další vrásky na čele mají ale také ti, kteří se chtějí ve Strážnici dostat nejkratší cestou přes železniční trať. Uzavřený je totiž přejezd v Radějovské ulici, ale na vlastní nebezpečí tudy zatím procházejí jak chodci, tak i cyklisté. „,Rekonstrukce čtyřkolejného přejezdu P8142 je součástí celkové modernizace kolejí a výhybek ve Strážnici,“ sdělil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Jak dále přiblížil, ve stanici již vzniklo nové kolejové lože. „Připravujeme výměnu šest výhybek, koleje budou nově bezstykové, bez charakteristického zvuku souprav při přejíždění spár kolejnic, sanován byl železniční spodek a nové budou také úrovňové přechody na nástupiště,“ vysvětlil mluvčí.

Také nástupiště prochází zásadní proměnou. Ta úrovňová totiž nahradí ostrovní. Moderní bude také nástupiště u nádražní budovy. „Přejezd bude pro silniční provoz uzavřen do desáté září. Právě v září by měla být ukončena celá modernizace stanice,“ dodal Nevola.

Po celou dobu současných prací vlaky kolem nádražní budovy nejezdí, ale v místě je zastávka pro náhradní autobusovou dopravu. "Se zhotovitelem jsme dojednali, že přechod pro pěší bude umístěn v oblasti současného železničního přejezdu na Radějovské. Opatrně, vstup na tento "přechod" bude na vlastní nebezpečí," nastínila za strážnickou radnici chystanou novinku Helísková.