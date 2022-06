VIDEO: Dechberoucí dvě minuty, připomínka loňského řádění tornáda na jihu Moravy

"To je normálně tornádo, tos neviděl!" "To jsme v Lužicích, jo? Tak to je v pr… podívej, jak je to vysoké." Předposlední červnový čtvrtek minulého roku se nesmazatelně zapsal do životů tisícovek lidí na jižní Moravě, obzvlášť na Břeclavsku a Hodonínsku. Z nenadání je zasáhlo tornádo, zničilo jim domy a udělalo z nich bezdomovce. Některé dokonce usmrtilo.

Video shrnuje řádění tornáda na jižní Moravě v roce 2021. | Video: Deník/Jakub Dosedla