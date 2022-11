Postup prací na vznikající obytné zóně tak může těšit především budoucí stavebníky. „Zájem o parcely byl opravdu značný. Dokonce jsme z neuspokojených žadatelů museli na základě vylosovaných čísel udělat pořadník pro případy, že by se někdo z těch, co uspěli, pozemku z nějakého důvodu vzdal,“ sdělil starosta.

To už se také stalo, když se několik zájemců stavební parcely zřeklo. „Zjistili, že zřejmě nedosáhnou na hypotéku, nebo se jim naskytla jiná příležitost vyřešit bydlení,“ přiblížila na posledním jednání vracovského zastupitelstva důvody odstoupení od smlouvy tamní tajemnice Ludmila Polešovská. Zastupitelé následně schválili uzavření smluv s dalšími zájemci z pořadníku. Kupní cena u těchto městských pozemků činí za metr čtvereční 1,5 tisíce korun + DPH. Po kolaudaci sítí budou mít stavebníci pět let na to, aby nové domy postavili.

Pro ostatní obyvatele čtyřapůltisícového města je pak potěšitelná zpráva, že se radnici podařilo získat více než sedmimilionovou dotaci od ministerstva pro místní rozvoj z programu podpora bydlení. Finančně nákladná veřejná zakázka na technickou a dopravní infrastrukturu pro výstavbu téměř padesátky rodinných domů je totiž naceněná bez daně na skoro sedmačtyřicet milionů korun. Do budoucna ještě Vracovští plánují pokračování projektu, a to druhou etapou. Celkem by pak zájemci měli mít k dispozici třiašedesát stavebních míst v lokalitě města, která se nachází ve směru na Vacenovice a Skoronice.