K vidění byly vánoční ozdoby, andělé, ale především stánky tamních spolků, a to včetně místního útulku pečujícího o psy a kočky, který je jediným v hodonínském okrese. Příchozí si mohli vybrat také z nabídky řemeslníků a dalších rukodělných tvůrců. Děti se mohly bavit v dílničkách. A své spokojené hosty přilákala do parku vánoční stezka s úkoly a hádankami, která zavedla také do okolí památné a věhlasné bzenecké lípy a hádající se dověděl i o tom, kdo naděluje dárky italským dětem.